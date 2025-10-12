Nem hiszi el, ki riogat a Lidlben - A német diszkont nem akármilyen "borzongást" kínál

Egyre nagyobb erővel kopogtat a magyarok ajtaján a Halloween ünnepe, de még mindig nagyon megosztó. Valaki vagy teljesen elutasítja, vagy rettentően és borzasztóan rajong érte. Utóbbiaknak szemezgettünk a Lidl halloweeni kínálatából. Tele a bolt rémisztő édességgel, chipsszel és üdítővel, mi ezúttal a legkülönlegesebbekből válogattunk.

Halloween miatt riogat a Lidl.

Az Addams Family-filmből burjánzott és önálló szériát kapott amerikai krimi- és horrorvígjáték-sorozat, a Wednesday most éli virágkorát a Lidlben: a főszereplő arcával különféle cukrokat, pattogatott kukoricát, chipseket, de még ruhákat, ágyneműt és rajzeszközt is árulnak.

„Pumpkin spice” ízesítésű likőrtől a tökjelmezig

Nem maradnak ki a kedvencek sem a Halloweenből, ha a Lidl marketingesein múlik. Ha kistestű ebet tart, most az orrától a farka végéig öltöztetheti töknek. Vagy vásárolhat neki rémisztő csomagolású kutyaeledelt, jutalomfalatot.

Teljesen érthető, ha józanul nem képes a tökjelmezben virító kutyájával sétálni menni: erre is talál megoldást a Lidlben. Merítsen erőt a tök alakú üvegbe csomagolt „pumpkin spice” ízesítésű likőrből, és indulhat is a séta!

Aki nem cifrázná túlzottan a Halloweent, és csak tökre faragna rémisztő pofákat, az 299 forintos kilónkénti áron vásárolhat be a kerek, nagyhasú zöldségből. Maradva a növényeknél, a bevásárlókocsiba tehetünk az ünnepkörre jellemző, félelmetes gúnyába bújtatott virágokat is: narancssárga korallvirágot árul a Lidl.

