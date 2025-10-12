Megtaláltuk a legfinomabb lángos receptjét, és meg is osztjuk Önnel

Hetek óta vizslattuk a szerkesztőségben az időjárás-előrejelző oldalakat: szerettük volna kihasználni az ősz utolsó kegyes napjait arra, hogy a Kisalföld szerkesztőségének udvarán csapatépítő program során süssünk lángost. Szinte, majdnem, és tényleg csak egészen kicsi hiányzott a jó időhöz. A gázrózsa alig tíz-tizenöt alkalommal aludt ki a szél miatt; a mostoha körülmények ellen a nyomdából beszerzett csomagolókartonokkal és nyomólemezekkel védekeztünk. Így készülhetett ipari mennyiségben lángos bográcsban. Ha Ön kipróbálja otthon a legfinomabb lángos receptje elkészítését, nyugodtan tegye a masszát serpenyőbe, pár centiméter magas olajba.

Nézett bárki úgy bográcsban melegedő olajra, mint Schuller Vivien és Pardavi Mariann? A teljesen szürreális pillanatot a szél ellen bevetett kartonok tudták csak megfejelni. További speciális pillanatokért és a legfinomabb lángos receptje miatt görgessen lejjebb!

Fotó: Szeghalmi Balázs

A lángos receptje Pardavi Mariann újságíró családjától származik, évtizedek óta töretlen sikernek örvend. A gyúrást Schuller Vivien Csenge digitális szerkesztő és Gyurina Zsolt újságíró vállalta magára, az alapanyagok és eszközök beszerzéséről Szeghalmi Balázs szerkesztő, Simon Roberta és Venesz Klaudia újságíró gondoskodtak. Sajtreszelővel Krizsán Csaba fotós segítette ki a csapatot, amelyet Szabó Gabriella lapszerkesztő hozott el. Cseh Róbert videós a széltől óvta a tüzet. A „zsíros állás” Pardavi Marianné lett, olajos kézzel húzta a lángost az első darabtól az utolsóig.

Tíz kisalföldes dolgozóból tíz ezt a receptet ajánlja – íme, a legfinomabb lángos receptje:

Hozzávalók:

1 kg liszt

3 dkg élesztő

kb. 0,5 liter tej

2 dl tejföl

1 evőkanál só

1 dl olaj

1 teáskanál cukor

A cukrot langyos tejben feloldjuk, belemorzsoljuk az élesztőt. Miután felfutott, a többi hozzávalóval együtt összegyúrjuk. Egynemű masszát kell kapnunk, nagyon lágy, ragadós marad. Ha ilyen az állaga, a kész lángos olyan könnyed lesz, hogy a szél is elfújja. Ha a nyers masszát olajos zacskóba tesszük, hűtőben akár egy hétig is eláll, így akár mindennap ehetünk lángost.

Hogyan kell lángost sütni?

Egy óra kelesztés után olajos kézzel kerek, lapos korongokat húzunk belőle. Meleg, de nem forró olajban kell sütni mindkét oldalát.

