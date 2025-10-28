október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
72 éves a Ceres ZRt.

40 perce

Lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata - fotók

Címkék#lángos#Győri Sütőipari Vállalat#sütőipar#ünnepség#program

Több mint hét évtizede készülnek Győrben azok a pékáruk, amelyek generációk mindennapjainak részévé váltak. Lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata, fotókon is mutatjuk.

Kisalföld.hu

A Győri Sütőipari Vállalat 1953 októberének végén alakult, jogutódja pedig a Ceres Zrt.  A cég immár 72 éve a magyar sütőipar meghatározó szereplője. Nemrég lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata.

lángosparti ceres vállalat sütőde
Lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata: A vállalat a múlt értékeit megőrizve, de folyamatosan megújulva fejleszti termékeit és technológiáit. 
Forrás: Ceres Zrt.

Lángosparti: jókedv és finomságok

Az évfordulót idén nem hivatalos ünnepséggel, hanem egy igazán családias programmal köszöntötték: lángospartit szerveztek a dolgozóknak, ahol a közös élmények, a jókedv és a friss lángos illata teremtett igazi ünnepi hangulatot. 

Mikos István a Ceres Zrt. vállalati igazgatója sütötte a lángost kollégáinak.

„Szinte hihetetlen, hogy már 72 éve működik a cég. Nagyon sok minden változott ez idő alatt – hatalmas fejlődésen mentünk keresztül, új gépsorokkal bővültünk, új, egészségtudatos termékekkel gazdagodtunk. Én magam már 42 éve dolgozom itt, egy összetartó csapatban, és büszke vagyok rá, hogy ennek a történetnek a része lehetek.” – mesélte Radóczné Icuka, a Ceres ZRt. egyik legrégebbi munkatársa. 

Forrás: Ceres Zrt

A Ceres neve mára egyet jelent a minőséggel, a megbízhatósággal és a hagyományok tiszteletével. A vállalat a múlt értékeit megőrizve, de folyamatosan megújulva fejleszti termékeit és technológiáit. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu