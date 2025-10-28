Lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata - fotók

A Győri Sütőipari Vállalat 1953 októberének végén alakult, jogutódja pedig a Ceres Zrt. A cég immár 72 éve a magyar sütőipar meghatározó szereplője. Nemrég lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata.

Lángospartival ünnepelt Győr ikonikus vállalata: A vállalat a múlt értékeit megőrizve, de folyamatosan megújulva fejleszti termékeit és technológiáit.

Forrás: Ceres Zrt.

Lángosparti: jókedv és finomságok

Az évfordulót idén nem hivatalos ünnepséggel, hanem egy igazán családias programmal köszöntötték: lángospartit szerveztek a dolgozóknak, ahol a közös élmények, a jókedv és a friss lángos illata teremtett igazi ünnepi hangulatot.

Mikos István a Ceres Zrt. vállalati igazgatója sütötte a lángost kollégáinak.

„Szinte hihetetlen, hogy már 72 éve működik a cég. Nagyon sok minden változott ez idő alatt – hatalmas fejlődésen mentünk keresztül, új gépsorokkal bővültünk, új, egészségtudatos termékekkel gazdagodtunk. Én magam már 42 éve dolgozom itt, egy összetartó csapatban, és büszke vagyok rá, hogy ennek a történetnek a része lehetek.” – mesélte Radóczné Icuka, a Ceres ZRt. egyik legrégebbi munkatársa.

Forrás: Ceres Zrt

A Ceres neve mára egyet jelent a minőséggel, a megbízhatósággal és a hagyományok tiszteletével. A vállalat a múlt értékeit megőrizve, de folyamatosan megújulva fejleszti termékeit és technológiáit.