Kemény fejtörő - Ez a kvíz megmutatja, mennyire ismered a kedvenc márkákat?

Honnan származik a Nike, az Adidas vagy a Puma? Kvízünkből most kiderül!

Készítettünk egy izgalmas kvízt, amelyben 12 világhírű márkáról kell eldönteni, melyik országból indultak.  A játék nemcsak szórakoztató, hanem igazi tudáspróba is: felfrissítheted a világmárkákkal kapcsolatos ismereteidet. A játék végén kiderül, hány pontot értél el, vajon marketingzseninek nevezheted magad vagy van még mit tanulni.

Nagy kihívás lehet ez a kvíz, még a marketingeseknek is - Fotó: shutterstock

Készen állsz a kvíz kitöltésére? Indulj el a márkák világkörüli útjára!

1.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Nike?
2.
Melyik országból származik az ismert híres márka, az Adidas?
3.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Puma?
4.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Reebok?
5.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Converse?
6.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Zara?
7.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a H&M?
8.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Lacoste?
9.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Fila?
10.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Gucci?
11.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Crocs?
12.
Melyik országból származik az ismert híres márka, a Lululemon?

