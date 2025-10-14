október 14., kedd

Megjöttünk

38 perce

Különleges nevet kapott a hétfőn született kisfiú Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Különleges nevet kapott a hétfőn született kisfiú Sopronban

Forrás: Shutterstock

Október 13-án született:

Sopronban: Pozsgai Miron (Sopron).

Megjöttünk

