2 órája

Különleges neveket kaptak a pénteken született babák Győrben

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Fotó: Shutterstock

Október 17-én születtek: Ferenczi Anna Doroti (Győr), Linczmayer Emília (Győr), Lupták Milán (Csorna), Horváth Zente (Ásványráró)

