Megjöttünk
2 órája
Különleges neveket kaptak a pénteken született babák Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Október 17-én születtek: Ferenczi Anna Doroti (Győr), Linczmayer Emília (Győr), Lupták Milán (Csorna), Horváth Zente (Ásványráró)
