Roxy, a világjáró kutya nyomában – Irány a Kőszegi-hegység!
Roxy, a világjáró kutya és győri gazdája, Szórády József filmekbe illő történetéről többször adtunk már hírt. A különleges páros káprázatos helyeken járt főleg itthon, ezért Szórády Józseffel úgy döntöttünk: utazási élményeikről új, túraajánló podcastsorozatot indítunk a kisalfold.hu-n. Elsőként a Kőszegi-hegység csodáiról beszélgettünk.
„A gyalog- és bringás túrás társaimmal, illetve természetesen Roxyval számos alkalommal fordultunk meg a Kőszegi-hegységben, legtöbbször az Országos Kéktúra apropóján. Kisalföldi gyerek vagyok, ám a hegyek mindig vonzottak, talán ezért is a szívem csücske az Alpok keleti nyúlványa. Az Ausztriában található nagytestvérekhez képest jóval alacsonyabb magasságokkal – az itteni csúcstartó, az Írott-kő 884 méter magas – vár bennünket a Kőszegi-hegység, ám rendkívül gazdag, szerteágazó faunával” – kezdte Szórády József.
Kőszegi-hegység: ahol még esik hó
„Egy-egy kilométer után más-más erdőkben kalandozhat az ember a Dunántúl egyik legmagasabb pontján, a platánoktól kezdte a tölgyeseken át bükkösök színesítik itt a természetet. Az Írott-kőhöz vezető utolsó két km-en nyírfaerdő terül el, ami személyes kedvencemmé vált az évek alatt” – folytatta Roxy gazdája. Az Írott-kő nemcsak a természeti kincsei miatt népszerű célpont a túrázók körében ősz végén, tél elején, hanem azért is, mert hazánkban jó eséllyel itt fehéredik ki elsőként a táj a Nyugat-Dunántúlon. Akik szerencsések, november közepén már számíthatnak havazásra a Kőszegi-hegységben, ami azért nagy szó, mert jól tudjuk: az éghajlatváltozás, a melegedés miatt egyre kevesebb helyen számolhatunk „igazi” hóval hazánkban.
Parányi ékszerdoboz
Az Írott-kő a klasszikus Országos Kéktúra kezdő állomása; vagy ha Hollóháza felől nézzük, akkor végpontja, mint ahogy a Dél-Dunántúli Kéktúra is itt kezdődik vagy fejeződik be. „Amikor először jártunk a Kőszegi-hegységben a Kéktúrán, akkor Velemből indultunk, a Kőszeghez közeli tüneményes faluból. Élete utolsó szakaszában itt élt Törőcsik Mari színművésznő is. Erről van kis színes történetem. Első alkalommal olyan házat vettünk ki, amely Törőcsik Mari gondnokáé volt. Amikor az úr körbevezetett bennünket a szálláson, akkor hívta a művésznő, ami a mai napig felejthetetlen pillanat túrás csapatunknak. Velem környékén egyébként szalamandrával is találkozhat az ember. Nekem is volt hozzájuk szerencsém jó párszor.” – elevenítette fel velemi emlékeket Szórády József.
Túraajánló: irány a Kőszegi-hegység!
Kilátó a magyar-osztrák határon
„A Kőszegi-hegységet inkább tapasztaltabb túrázóknak ajánlom, főként azért, mert hamar és meredeken emelkedik a szint. Akár Kőszeg felől, akár a Kéktúra vonalán vagy Velemből a piros jelzésen indul az ember, rövid időn belül komoly kihívással néz farkasszemet. Az Írott-kőhöz hosszú kaptató vezet minden irányból. A népszerű kilátó pont az országhatáron áll; az egyik fele a miénk, a másik osztrák szomszédainké.
Velemi gesztenyék
Azoknak a kirándulóknak, akik egyelőre nem vállalkoznak hosszabb utakra, dolgoznak az állóképességük erősítésén, nekik olyan kisebb köröket ajánlok a Kőszegi-hegységben, amelyek nem kapcsolódnak a Kéktúrához. Ezek családdal, barátokkal különösebb felkészülés nélkül is teljesíthetők. Az egyik ilyen kör Kőszeg határából, nyilvános autóparkolóból indul, közel a Hétforrásához. A 2-3 km-es túrán sok szelídgesztenyfa kíséri utunkat. Ilyentájt azért is érdemes ezt az ösvényt választani, mert sok-sok sütnivaló gesztenyét gyűjthetünk” – tudtuk meg Szórády Józseftől. Velemben több háznál is lehet szelídgesztenyét venni; fizetni az egészséges, őszi finomságért becsületkasszába kell.
Győri Könyvszalon – Dráma a Szalonban: Roxy kutya meghódította a szíveket – fotókA Győri Nemzeti Színház hagyományos drámaversenyét szombaton láthatta a közönség.
A Vasfüggöny nyomában
A Kőszegi-hegység kapcsán a történelmi emlékeket is ki kell emelni. A nyolcvanas évek vége óta több olyan generáció felnőtt, akik a Vasfüggönnyel csak könyvekben, dokumentumfilmekben találkoztak. A Nyugat- és Kelet-Európát egykoron elválasztó szögesdrót akadály szerencsére a múlt ködébe veszett, ám a vasfüggöny egykori nyomvonalán kedvünkre túrázhatunk napjainkban. Ott, ahol egykoron több tucatnyi határőr volt kénytelen parancsra az Ausztriába menekülőket elfogni. A Hétforrás közelében valaha tekintélyes, ma már pusztuló határőr-laktanya tanúskodik a 20. század második felének zord megosztottságáról.
„Az Írottkő Natúrpark területére a Vasfüggöny túraútvonal Bozsok felől érkezik, a Kalapos-kövek közelében halad el, érinti a Kőszegi-hegység magasan fekvő forrásait (Ebensperger és Tündér-forrás), felmegy az Írottkőre, onnan pedig a Hörmann-forrás, Stájerházak, Sziklaforrás felé halad Kőszeg irányába. Akik nem szeretnének túl sok kilométert tenni a lábukba, az egykori Vasfüggöny esetében is rövidíthetnek körtúrák segítségével” – búcsúzott Szórády József.
