Roxy, a világjáró kutya nyomában – Irány a Kőszegi-hegység!

„A gyalog- és bringás túrás társaimmal, illetve természetesen Roxyval számos alkalommal fordultunk meg a Kőszegi-hegységben, legtöbbször az Országos Kéktúra apropóján. Kisalföldi gyerek vagyok, ám a hegyek mindig vonzottak, talán ezért is a szívem csücske az Alpok keleti nyúlványa. Az Ausztriában található nagytestvérekhez képest jóval alacsonyabb magasságokkal – az itteni csúcstartó, az Írott-kő 884 méter magas – vár bennünket a Kőszegi-hegység, ám rendkívül gazdag, szerteágazó faunával” – kezdte Szórády József.

Szórády József és Roxy kutya többször közösen hódította meg a Kőszegi-hegység legmagasabb pontját, az Írott-kő csúcsát.

Kőszegi-hegység: ahol még esik hó

„Egy-egy kilométer után más-más erdőkben kalandozhat az ember a Dunántúl egyik legmagasabb pontján, a platánoktól kezdte a tölgyeseken át bükkösök színesítik itt a természetet. Az Írott-kőhöz vezető utolsó két km-en nyírfaerdő terül el, ami személyes kedvencemmé vált az évek alatt” – folytatta Roxy gazdája. Az Írott-kő nemcsak a természeti kincsei miatt népszerű célpont a túrázók körében ősz végén, tél elején, hanem azért is, mert hazánkban jó eséllyel itt fehéredik ki elsőként a táj a Nyugat-Dunántúlon. Akik szerencsések, november közepén már számíthatnak havazásra a Kőszegi-hegységben, ami azért nagy szó, mert jól tudjuk: az éghajlatváltozás, a melegedés miatt egyre kevesebb helyen számolhatunk „igazi” hóval hazánkban.

Parányi ékszerdoboz

Az Írott-kő a klasszikus Országos Kéktúra kezdő állomása; vagy ha Hollóháza felől nézzük, akkor végpontja, mint ahogy a Dél-Dunántúli Kéktúra is itt kezdődik vagy fejeződik be. „Amikor először jártunk a Kőszegi-hegységben a Kéktúrán, akkor Velemből indultunk, a Kőszeghez közeli tüneményes faluból. Élete utolsó szakaszában itt élt Törőcsik Mari színművésznő is. Erről van kis színes történetem. Első alkalommal olyan házat vettünk ki, amely Törőcsik Mari gondnokáé volt. Amikor az úr körbevezetett bennünket a szálláson, akkor hívta a művésznő, ami a mai napig felejthetetlen pillanat túrás csapatunknak. Velem környékén egyébként szalamandrával is találkozhat az ember. Nekem is volt hozzájuk szerencsém jó párszor.” – elevenítette fel velemi emlékeket Szórády József.