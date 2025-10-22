Kisalföldi Ízek – Elindult gasztrooldalunk a kisalfold.hu-n

A Kisalföldi Ízek nem egyszerű receptgyűjtemény. A kisalföldiek legújabb gasztrooldalának három jól elkülöníthető, de egymásra épülő rovat adja a magját: Helyi Ízek és Receptek, a Kisalföld GasztroKalauz és az Egészséges Gasztronómia – ezekkel a címekkel tematikus blokkokba szerveződnek az írások, hogy bemutassák a régió gasztronómiáját, aktuális trendjeit és a tudatos étkezést.

A Kisalföldi ízek konyhájában különlegességek főnek

Helyi Ízek és Receptek

Mi kerül a Kisalföld asztalaira? Valódi receptek helyi alapanyagokkal. Többek között szerepelnek írások például a házi fűszerkeverékekről, a gofriról vagy a vadhúsokról. Az olvasó nem csupán ételleírásokat talál, a cikkek tippeket adnak, bemutatják, hogyan dolgozzuk fel az adott alapanyagot, mikor érdemes felhasználni, milyen ízpárosítások működhetnek.

Kisalföld GasztroKalauz

A rovat inkább gasztroújdonságokat, éttermeket, vendéglátóhelyeket mutat be, de a különböző termékek tesztje sem hiányzik a kínálatból. Itt jelennek meg például hírek arról, hogy új étterem nyílt egy városban, de bemutatjuk a legfinomabb lángost is. A GasztroKalauz a közönség felé irányul: hol járhatunk, mit kóstolhatunk, mit érdemes kipróbálni a környéken.

Egészséges Gasztronómia

Az Egészséges Gasztronómia rovatból kitűnik, hogy az oldal nem csupán recepteket kínál, hanem előremutató, egészségorientált cikkeket is.

A kisalfold.hu nyitóoldalán csak egy kattintás a Kisalföldi Ízek oldalunk, ahol receptekkel is várjuk olvasóinkat

Az én receptkönyvem Valljuk, a helyi ízeknek ma is van helyük a mindennapokban, ezért Az én receptkönyvem főzőműsorunkban Szarka Zsófi csodálatos, de mindenki számára könnyen elkészíthető receptjeit mutatjuk be igényes, videós változatban.



