Szőrös kis modellek 1 órája

Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal - sok-sok olvasói fotó

Nem régiben arra kértük olvasóinkat, hogy küldjék el a legjobb őszi fotót, amit maguk készítettek. És persze ki is állhatna csodásabb modellt egy ilyen fotón, ha nem szőrős kis kedvencünk? Mutatjuk a legédesebb és legszőrösebb őszi fotókat.

Természetesen a házi kedvencek nem okoztak csalódást, szebbnél szebb képek születtek a négylábú barátokról. Tekintse meg kis kedvencekről készült fotógalériánkat a cikk végén. Éva kis kedvence éppen integet a kamerába a szép őszi időben.

Fotó: Baracskai-Kuczora Éva Az alábbiakban pedig a további olvasói fotókat tekintheti meg a Kisalföldi kis kedvencekről

Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal Fotók: Olvasói fotók

A teljes posztot ide kattintva tekintheti meg. Az őszi olvasói fotókból készült cikkünk pedig a közel jövőben szintén megjelenik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!