Szőrös kis modellek

1 órája

Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal - sok-sok olvasói fotó

Címkék#ősz#fotógaléria#olvasói fotók#házi kedvenc#kutya#macska#ló

Nem régiben arra kértük olvasóinkat, hogy küldjék el a legjobb őszi fotót, amit maguk készítettek. És persze ki is állhatna csodásabb modellt egy ilyen fotón, ha nem szőrős kis kedvencünk? Mutatjuk a legédesebb és legszőrösebb őszi fotókat.

Kisalföld.hu

Természetesen a házi kedvencek nem okoztak csalódást, szebbnél szebb képek születtek a négylábú barátokról. Tekintse meg kis kedvencekről készült fotógalériánkat a cikk végén.

Éva kis kedvence éppen integet a kamerába a szép őszi időben.
Éva kis kedvence éppen integet a kamerába a szép őszi időben.
Fotó: Baracskai-Kuczora Éva

Az alábbiakban pedig a további olvasói fotókat tekintheti meg a Kisalföldi kis kedvencekről

Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal

Fotók: Olvasói fotók

A teljes posztot ide kattintva tekintheti meg. Az őszi olvasói fotókból készült cikkünk pedig a közel jövőben szintén megjelenik.

