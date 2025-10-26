Szőrös kis modellek
1 órája
Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkal - sok-sok olvasói fotó
Nem régiben arra kértük olvasóinkat, hogy küldjék el a legjobb őszi fotót, amit maguk készítettek. És persze ki is állhatna csodásabb modellt egy ilyen fotón, ha nem szőrős kis kedvencünk? Mutatjuk a legédesebb és legszőrösebb őszi fotókat.
Természetesen a házi kedvencek nem okoztak csalódást, szebbnél szebb képek születtek a négylábú barátokról. Tekintse meg kis kedvencekről készült fotógalériánkat a cikk végén.
Az alábbiakban pedig a további olvasói fotókat tekintheti meg a Kisalföldi kis kedvencekről
Így élvezik a Kisalföldi kis kedvencek az őszt gazdáikkalFotók: Olvasói fotók
A teljes posztot ide kattintva tekintheti meg. Az őszi olvasói fotókból készült cikkünk pedig a közel jövőben szintén megjelenik.
