Világutazó - Kínából Afrikába tart az ázsiai férfi, Győrt is útba ejtette - fotók
A keddi nap szép idővel ajándékozta meg a győrieket. Ezen a napon a Duna Center egyik padján reggelizett egy ázsiai férfi, kerékpárja csomagokkal, pótgumikkal megrakodva. Minden jel arra utalt, hogy nem hétköznapi kerekező érkezett a városba, a kínai utazóval kollégánk váltott pár szót.
Fotós kollégánk így írt a kínai utazóval való találkozásról: odamentem hozzá és megkérdeztem honnan jött, hová tart. Ming Zhang kedvesen elmondta, hogy ő kínai és onnan indult el még 2024 márciusában. Útja Kazahon, Grúzián át vezetett, de Törökországot, Görögországot is megjárta útja során, mielőtt megérkezett Magyarországra.
Kínai utazó érkezett Győrbe
Számításai szerint nagyjából tizenhétezer kilométert tud maga mögött. Elmondta, hogy tetszik neki az ország, Budapest különösen lenyűgözte, melynek az építészetét csodálja. Tapasztalata szerint a magyarok barátságosak és kedvesek.
Győrben járt a kínai világutazóFotók: Krizsán Csaba
Kérdésünkre elmondta, ha városokban éri az éjszaka ott többnyire motelekben száll meg, egyébként sátrat ver, amit szintén a csomagjai között cipel nap mint nap. Alaposan végiggondolta mit hoz magával az útra, és csak a legszükségesebb eszközöket pakolta a bringájára.
Úgy tervezte a téli időszakban folytatja az útját hazájába, Magyarországot elhagyva Olaszországon át Franciaország felé veszi az irányt, majd Spanyolországban koptatja gumijait az afrikai kontinens felé.
