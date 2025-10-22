Világutazó - Kínából Afrikába tart az ázsiai férfi, Győrt is útba ejtette - fotók

Fotós kollégánk így írt a kínai utazóval való találkozásról: odamentem hozzá és megkérdeztem honnan jött, hová tart. Ming Zhang kedvesen elmondta, hogy ő kínai és onnan indult el még 2024 márciusában. Útja Kazahon, Grúzián át vezetett, de Törökországot, Görögországot is megjárta útja során, mielőtt megérkezett Magyarországra.

Győrben találkoztunk a kínai utazóval aki az egész világot két keréken járja be. Fotó: Krizsán Csaba

Kínai utazó érkezett Győrbe

Számításai szerint nagyjából tizenhétezer kilométert tud maga mögött. Elmondta, hogy tetszik neki az ország, Budapest különösen lenyűgözte, melynek az építészetét csodálja. Tapasztalata szerint a magyarok barátságosak és kedvesek.