Megjöttünk
1 órája
Két kisfiú született szerdán Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Október 22-én születtek: Babolcsai Nolen Márk (Kapuvár), Balogh Zsombor (Csáfordjánosfa)
