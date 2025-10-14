Szakmai előadás - Zöld tippek és fortélyok a győri kertbarátoktól

A programon Kósa Roland alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy a kertbarátok munkája újra felértékelődik, hiszen nem csak megszépítik környezetünket, de megtöltik élettel is. Az értékes munkájuknak köszönhetően szemléletet formál az 55 éves egyesület - fogalmazott.

Győri kertbarátok őszi szakmai elődásának ezúttal a győri Városháza adott otthont. Fotó: Csapó Balázs

Szükség van a kertbarátokra Győrben

András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a szakmai előadásoknak köszönhetően országosan is tudásra tehetünk szert. - Amerre járok, csodákat látok. A fejlődés óriási és a célunk, hogy minél több fiatalt bevonjunk, tagtársunkká fogadjunk. Szerencsére rengeteg óvodás és kisiskolás részese a kertbarátoknak. Itt kertbarátságok köttetnek. Nagykutasi Viktor, a győri egyesület elnöke azt emelte ki, hogy szükség van a kertbarátok munkájára, a céljuk, hogy jövőre még jobban fellendítsék a programjaikat és még több tudást tudjanak átadni az érdeklődőknek.