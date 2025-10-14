1 órája
Szakmai előadás - Zöld tippek és fortélyok a győri kertbarátoktól
Kedden délután szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel a Városháza díszterme. A Kertészek és Kertbarátok Győri Egyesülete idén is megszervezte hagyományos szakmai napját. A hobbikertészek és a szakemberek ismét hasznos ismereteket szerezhettek a növényvédelem, a faápolás és a magfogás területéről, valamint tapasztalatot cserélhettek egymással.
A programon Kósa Roland alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy a kertbarátok munkája újra felértékelődik, hiszen nem csak megszépítik környezetünket, de megtöltik élettel is. Az értékes munkájuknak köszönhetően szemléletet formál az 55 éves egyesület - fogalmazott.
Szükség van a kertbarátokra Győrben
András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a szakmai előadásoknak köszönhetően országosan is tudásra tehetünk szert. - Amerre járok, csodákat látok. A fejlődés óriási és a célunk, hogy minél több fiatalt bevonjunk, tagtársunkká fogadjunk. Szerencsére rengeteg óvodás és kisiskolás részese a kertbarátoknak. Itt kertbarátságok köttetnek. Nagykutasi Viktor, a győri egyesület elnöke azt emelte ki, hogy szükség van a kertbarátok munkájára, a céljuk, hogy jövőre még jobban fellendítsék a programjaikat és még több tudást tudjanak átadni az érdeklődőknek.
Győri Kertbarárok őszi szakmai napjaFotók: Csapó Balázs
Az őszi találkozó alkalmával Havasréti Béla agrozoológus, új kórokozók, kártevők, és az ellenük való védekezés lehetőségeiről tartott részletes előadást. Dr. Varga Jenő nemesítő biológiai növényvédelemről beszélt kicsit másképp, amelyet a szőlőben és a gyümölcsösben tudnak alkalmazni a kertészek. Lukács Zoltán faápoló az idős fák szakszerű védelméhez adott tanácsokat, míg Mészáros Zoltán, a Magház Egyesület hobbikertésze a magfogás fortélyairól tartott bemutatót. Az ingyenesen látogatható előadások között „Kertünk ízeiből” címmel kóstoló is várta a vendégeket.