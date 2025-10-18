október 18., szombat

Permakultúrás kert

44 perce

Fenomenális! Kiskert a tyúkólon, így lett díjnyertes a győrújbaráti zöld tető

Címkék#zöldtető#győrújbaráti kert#tyúkól#kiskert

„A világ összes problémáját meg tudod oldani egy kertben” – vallja Geoff Lawton neves permakultúra-tervező. Ezt az elvet követi Szentgyörgyi Anna, aki maga is Geoff Lawton képzésén szerezte meg permakultúra-tervező bizonyítványát. Anna évek óta azon dolgozik, hogy az ő saját kertje is ilyen „világmegváltó” ökoszisztémává váljon. A befektetett munkának meglett a gyümölcse, fenomenális megoldással tervezte meg a kiskertjét.

Kisalföld.hu

„Évről évre igyekszem növelni a biodiverzitást a kertemben: veteményest gondozok, komposztálok, esővizet gyűjtök, támogatom a vadvilágot, és büszkén viselem az MME Madárbarát Kert tábláját” – mesélte a győrújbaráti kertjéről Anna.

kert
Fantasztikus kert: Évről évre igyekeznek növelni a biodiverzitást. Fotó: Rotter Norbert – DIADEM

Anna kiskertje nem hétköznapi

A jól működő ökoszisztémának az állatok is részei, ezért idén tyúkokkal bővült a kis birtok. A baromfik igényeit és a helyi adottságokat figyelembe véve Anna maga tervezte a tyúkólat – különleges megoldással: zöldtetővel.

„Már régóta szerettem volna kipróbálni a zöldtetőt, így adta magát a lehetőség, hogy az udvar új építményét így tervezzem meg. Az ól 40 centiméter magas lábakon áll, így nem vesz el zöldfelületet a kertből, sőt, az extenzív zöldtetővel még hat négyzetmétert hozzá is adtam” – mondta.

A zöldtető nemcsak látványos, hanem hasznos is: port köt meg, fotoszintetizál, szigeteli az épületet, kiegyensúlyozza a hőmérsékletet, és virágzáskor a beporzókat is segíti.
Anna egy győri cég sedum-tálcáit választotta, amelyek varjúhájfajokat tartalmaznak. Ezek a pozsgás növények nagy mennyiségű vizet képesek raktározni és fokozatosan felhasználni – így kevés gondozást igényelnek, mégis ellenálló zöldtetőt alkotnak.

kert
Fantasztikus kert: Egy egyszerű tyúkól teteje is alkalmas arra, hogy a mesterséges anyagok helyett valami élő, zöld felületet kapjon. Fotó: Szentgyörgyi Anna

A Tudatos Tetők Mozgalom szeptemberben versenyt hirdetett a zöldtetők népszerűsítésére – Szentgyörgyi Anna pedig elnyerte a hónap fődíját.
„Szerettem volna megmutatni, hogy nem csak nagy épületekben lehet gondolkodni, ha zöldtetőről van szó. Egy egyszerű tyúkól teteje is alkalmas arra, hogy a mesterséges anyagok helyett valami élő, zöld felületet kapjon. Bármilyen kis felület számít, ha zöldítésről van szó!” – fogalmazott.

Anna elkötelezett zöld gondolkodó, aki szerint a zöldtetők sokkal nagyobb szerepet kaphatnának a városi környezetben is: segíthetik a hőmérséklet kiegyensúlyozását, a csapadékvíz hasznosítását, a levegő tisztítását, és energetikai, zajvédelmi, valamint épületvédelmi szempontból is előnyösek.
„Egy kis kreativitással kerteket lehet kialakítani a városi tetőkön is – sőt, van már példa arra, hogy méhészet vagy öko étterem működik ilyen helyszínen” – tette hozzá.

A tyúkól mellett egy másik látványos, miniatűr zöldtető is készült a győrújbaráti udvarban: egy hulladékfából épített „B típusú” madárodú tetejét díszítik pozsgás növények. A család izgatottan várja, hogy vajon széncinege, csuszka, mezei veréb, légykapó vagy nyaktekercs választja-e majd otthonául az új, zöld fedelű odút - írta a gyor.hu közleményében.

A háztáji gazdálkodás, a régi kertészkedési és konyhai praktikák újratanulása e linken olvashatnak. 

kert
Hulladékfából épített „B típusú” madárodú tetejét díszítik pozsgás növények. Fotó: Szentgyörgyi Anna

 

 

