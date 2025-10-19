október 19., vasárnap

25 perce

Kőkemény kémia kvíz igazi fanatikusoknak

Ha legalább 8 jó választ elértél, már a kémia kvízünk mestere vagy.

Kisalföld.hu

A kisalfold.hu legújabb kémia kvíze igazi kihívás még a legjobbaknak is. A kvíz kérdések között találhatsz egyszerűbb feladatokat, de olyanokat is, amelyek próbára teszik a tudásodat a kémiai képletek terén. Nem egy szokványos  kvíz, hanem valódi tudásteszt. Ha szereted a kvíz játék típusú feladatokat, ez a kihívás biztosan leköt majd. A legújabb kvízeink között ez az egyik legnehezebb, így csak a legkitartóbbak érhetnek el maximális pontszámot. A kvízek és tesztek világában legújabb játékunk különleges, mert egyszerre oktat és szórakoztat.

Kémcsövek, vegyületek, teszteld tudásod ezzel a kémia kvízzel
Kémia kvízünk megdolgoztatja az agytekervényeket - Fotó: illusztráció/shutterstock

Készülj fel: ez a kémia kvíz  tudást igényel!

1.
Mi a mészkő kémiai neve?
2.
Melyik sav nem tartozik az ásványi savak közé?
3.
Melyik folyamat a víz párolgása?
4.
Mi a konyhasó kémiai neve?
5.
Melyik anyag található meg a periódusos rendszerben?
6.
Melyik a nemesgáz?
7.
Mi a szódabikarbóna kémiai neve?

 

Kisalföld kvíz

