Kisalföld kvíz
27 perce
Kőkemény kémia kvíz igazi fanatikusoknak
Ha legalább 8 jó választ elértél, már a kémia kvízünk mestere vagy.
A kisalfold.hu legújabb kémia kvíze igazi kihívás még a legjobbaknak is. A kvíz kérdések között találhatsz egyszerűbb feladatokat, de olyanokat is, amelyek próbára teszik a tudásodat a kémiai képletek terén. Nem egy szokványos kvíz, hanem valódi tudásteszt. Ha szereted a kvíz játék típusú feladatokat, ez a kihívás biztosan leköt majd. A legújabb kvízeink között ez az egyik legnehezebb, így csak a legkitartóbbak érhetnek el maximális pontszámot. A kvízek és tesztek világában legújabb játékunk különleges, mert egyszerre oktat és szórakoztat.
Készülj fel: ez a kémia kvíz tudást igényel!
1.
Mi a mészkő kémiai neve?
2.
Melyik sav nem tartozik az ásványi savak közé?
3.
Melyik folyamat a víz párolgása?
4.
Mi a konyhasó kémiai neve?
5.
Melyik anyag található meg a periódusos rendszerben?
6.
Melyik a nemesgáz?
7.
Mi a szódabikarbóna kémiai neve?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre