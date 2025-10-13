október 13., hétfő

Húsz éve becsülik a kincsnél is jobban a dalt a dunaszegiek

A helyi dalkör jubileumot ünnepelt. Kék Duna Dalkör Dunaszeg két évtizede énekel együtt.

Kisalföld.hu

Ha többen volnánk, akik kincsnél jobban becsülik a vidámságot és a dalt, vígabb hely lenne a világ – vallják Tolkien nyomán a nótakórus, Kék Duna Dalkör Dunaszeg tagjai.

Kék Duna Dalkör Dunaszeg, dal, jubileum
A Kék Duna Dalkör Dunaszeg tagjai
Fotó: Facebook

Október 6-án a dunaszegi önkormányzat nevében a polgármester, Bartha Gusztáv emléklapot adott át számukra, amelyben kiemelte a közösségért végzett elkötelezett munkájukat. 

Hallgasson bele a Kék Duna Dalkör Dunaszeg egyik győri fellépésébe 2025 májusából!

Tud-e a magyar nóta 2025-ben is adni? Igaz-e hogy akinek nótája nincs, annak szíve sincs? Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el Pardavi Mariann véleménycikkét!

 

