Húsz éve becsülik a kincsnél is jobban a dalt a dunaszegiek

Ha többen volnánk, akik kincsnél jobban becsülik a vidámságot és a dalt, vígabb hely lenne a világ – vallják Tolkien nyomán a nótakórus, Kék Duna Dalkör Dunaszeg tagjai.

A Kék Duna Dalkör Dunaszeg tagjai

Fotó: Facebook

Október 6-án a dunaszegi önkormányzat nevében a polgármester, Bartha Gusztáv emléklapot adott át számukra, amelyben kiemelte a közösségért végzett elkötelezett munkájukat.

Hallgasson bele a Kék Duna Dalkör Dunaszeg egyik győri fellépésébe 2025 májusából!