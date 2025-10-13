Nóta
Húsz éve becsülik a kincsnél is jobban a dalt a dunaszegiek
A helyi dalkör jubileumot ünnepelt. Kék Duna Dalkör Dunaszeg két évtizede énekel együtt.
Ha többen volnánk, akik kincsnél jobban becsülik a vidámságot és a dalt, vígabb hely lenne a világ – vallják Tolkien nyomán a nótakórus, Kék Duna Dalkör Dunaszeg tagjai.
Október 6-án a dunaszegi önkormányzat nevében a polgármester, Bartha Gusztáv emléklapot adott át számukra, amelyben kiemelte a közösségért végzett elkötelezett munkájukat.
Hallgasson bele a Kék Duna Dalkör Dunaszeg egyik győri fellépésébe 2025 májusából!
