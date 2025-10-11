október 11., szombat

Hagyományos ételek

21 perce

Húsostól a babosig - Káposztás ételek minden mennyiségben Máriakálnokon - fotók

Címkék#káposzta#tészta#Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület#fazékban#lábosban#étel

Húsos-, erdélyi-, rakott, baboskáposzta mellett párolt lila káposztával kínált tarja, káposztás tészta, káposztás rétes fogadta a Máriakálnokra érkezőket szombaton. A Káposzta-nap finomságai sokakat vonzottak.

Kisalföld.hu

Az őszi napon parkoló autók, bicikliző emberek és gyalogosok lepték el a máriakálnoki Fő utat. Mindenki egy felé, a kultúrház felé igyekezett a Káposzta-napra, amelynek megszervezésében a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület mellé beállt a helyi önkormányzat is. A kultúrház udvarán számos kondérban, lábosban, fazékban, tepsiben készültek káposztás ételek.

káposzta-nap
Előkerült a káposzta, a finomságok sokakat csábítottak Máriakálnokra. Fotó: Kerekes István

Fókuszban a káposzta és a finomságok

– Máriakálnokon volt egy Káposztáskert, ezt szerettük volna megőrizni valamilyen formában. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Káposzta-napot. Egyesületünk is általában hat-nyolc féle káposztás étellel készül ezekre a rendezvényekre, a káposztás lángostól, a tésztán, a babos-, rakott káposztáig – hangsúlyozta korábban Hammerl Frigyesné, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület elnöke. 

Káposzta-nap Máriakálnokon

Fotók: Kerekes István

A településen évtizedes hagyománya van a Káposzta-napnak, s a szervezésbe az elmúlt években az önkormányzat is bekapcsolódott. Egyébként a nyugdíjas egyesület tagjai mellett helyi civil szervezetek képviselői, civilek és önkormányzati képviselők is kavargatták a finomságokat. 

A káposztás ételekre nagy volt az érdeklődés, a káposztás rétes például még ebéd előtt el is fogyott. 

 

