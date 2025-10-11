1 órája
Húsostól a babosig - Káposztás ételek minden mennyiségben Máriakálnokon - fotók
Húsos-, erdélyi-, rakott, baboskáposzta mellett párolt lila káposztával kínált tarja, káposztás tészta, káposztás rétes fogadta a Máriakálnokra érkezőket szombaton. A Káposzta-nap finomságai sokakat vonzottak.
Az őszi napon parkoló autók, bicikliző emberek és gyalogosok lepték el a máriakálnoki Fő utat. Mindenki egy felé, a kultúrház felé igyekezett a Káposzta-napra, amelynek megszervezésében a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület mellé beállt a helyi önkormányzat is. A kultúrház udvarán számos kondérban, lábosban, fazékban, tepsiben készültek káposztás ételek.
Fókuszban a káposzta és a finomságok
– Máriakálnokon volt egy Káposztáskert, ezt szerettük volna megőrizni valamilyen formában. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Káposzta-napot. Egyesületünk is általában hat-nyolc féle káposztás étellel készül ezekre a rendezvényekre, a káposztás lángostól, a tésztán, a babos-, rakott káposztáig – hangsúlyozta korábban Hammerl Frigyesné, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület elnöke.
Káposzta-nap MáriakálnokonFotók: Kerekes István
A településen évtizedes hagyománya van a Káposzta-napnak, s a szervezésbe az elmúlt években az önkormányzat is bekapcsolódott. Egyébként a nyugdíjas egyesület tagjai mellett helyi civil szervezetek képviselői, civilek és önkormányzati képviselők is kavargatták a finomságokat.
A káposztás ételekre nagy volt az érdeklődés, a káposztás rétes például még ebéd előtt el is fogyott.