Húsostól a babosig - Káposztás ételek minden mennyiségben Máriakálnokon - fotók

Az őszi napon parkoló autók, bicikliző emberek és gyalogosok lepték el a máriakálnoki Fő utat. Mindenki egy felé, a kultúrház felé igyekezett a Káposzta-napra, amelynek megszervezésében a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület mellé beállt a helyi önkormányzat is. A kultúrház udvarán számos kondérban, lábosban, fazékban, tepsiben készültek káposztás ételek.

Előkerült a káposzta, a finomságok sokakat csábítottak Máriakálnokra. Fotó: Kerekes István

Fókuszban a káposzta és a finomságok

– Máriakálnokon volt egy Káposztáskert, ezt szerettük volna megőrizni valamilyen formában. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Káposzta-napot. Egyesületünk is általában hat-nyolc féle káposztás étellel készül ezekre a rendezvényekre, a káposztás lángostól, a tésztán, a babos-, rakott káposztáig – hangsúlyozta korábban Hammerl Frigyesné, a Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület elnöke.