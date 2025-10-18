október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somody Evelin

1 órája

Hét embere - Kisalföld hasábjairól a Junior Prima díjig

Címkék#Somody Evelin#trend fm#kommunikáció#hét embere

Győr-Moson-Sopron újabb kiemelkedő fiatal szakemberrel büszkélkedhet. Az idei Junior Prima díjátadón az ismeretterjesztés és média kategóriában a töltéstavai születésű Somody Evelint, a Trend FM vezető szerkesztőjét is elismerték. A Hét Emberét arról is kérdeztük, milyen út vezetett a szakmaválasztásig és hogyan járt be ilyen gyorsan ekkora sikert a pályáján.

Simon Roberta

Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. A Prima Primissima Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima Díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre. 

Junior Prima
Junior Prima-díjjal ismerték el Somody Evelin vezető szerkesztőt. Fotó: Faragó László

Első írása a Kisalföldben jelent meg

A Junior Prima díjas, töltéstavai származású Somody Evelin sokoldalú munkásságát ismerték el és azt az utat, amelyen végigjárva a fiatal médiás generáció egyik meghatározó alakjává vált. Talán néhányan még emlékezhetnek is rá, hiszen első írása a Kisalföld hasábjain jelent meg még általános iskolában.

- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.

Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.

Egyenes út vezette Somody Evelint a média szakmába

- Szerencsés voltam, mert volt egy választott karrier utam, nem merült fel bennem semmi más. Legközelebb azonban csak egyetemista koromban publikáltam, addig a hobbi, a tanulás és a barátok töltötték ki az időmet. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium angol óráján ülve, az ablakból figyeltem a Kisalföld szerkesztőség feliratát. Sokszor megfordult a fejemben, hogy akár itt is kiköthetek - idézte fel Somody Evelin kamaszkori emlékeit. Kipróbálta magát hip-hop táncműfajában, versenyszerűen sakkozott. - Irigyeltem azokat, akik ennyi idősen az iskolaújságban jelentethettek meg cikkeket, viszont a kreatív oldalamat ki tudtam élni a tantermi előadások, prezentációk alkalmával. Az irodalomórára készített beszámolókat is már kiadványtervezőben írtam meg, mintha újságot szerkesztenék - emelte ki.

Somody Evelin töltéstavai születésű, tanulmányait Győrben kezdte, majd az egyetem elvégzése után újságíróként kezdte a szakmát. Fotó: Csapó Balázs

Azonban a vezető szerkesztői pozícióig nagyon hosszú út vezetett. Evelin 2017-ben szerzett diplomát az ELTE kommunikáció- és médiatudomány szakán, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol digitális média és kommunikációtervező szakirányokon végzett. Már az egyetemi évek alatt aktívan foglalkozott médiával: a Budavári Schönherz Stúdióban televíziós műsorkészítést tanult, majd az ELTEvízió riportere, szerkesztője és később főszerkesztője lett. Emellett alapító tagja a Media 2.0 kommunikációs ügynökségnek, fotókiállítást rendezett és rendszeresen moderál szakmai beszélgetéseket. 

Nemzetközi tapasztalatok Brüsszelben

- Amikor elkezdtem az egyetemet a kulturális újságírás érdekelt, majd elkezdett a külpolitika is érdekelni, ahogyan egyre több hírt fogyasztottam - fűzte hozzá Evelin. 

Pályája során dolgozott a Forbesnál, majd ösztöndíjasként Brüsszelben, az akkoriban az Indexen megjelenő EUrologus tudósítójaként szerzett tapasztalatot. - Az Európai Unio eseményeiről számoltunk be, szerencsére sokszor tolmácsok segítették a munkánkat, viszont az angol és német nyelvtudás jól jött. Huszonévesen nagyon izgalmas tapasztalás volt és remek élmény is - hangsúlyozta.

Somody Evelin elárulta, hogy ugyan szülei mindig is mindenben támogatták, kezdetben szkeptikusak voltak a pályaválasztása miatt. Viszont nekik és magának is bebizonyította, hogy igenis megéri ezt a szakmát választani.

Somody Evelin ma már vezető szerkesztőként dolgozik a Trend FM-nél.

Hat éve a rádiózásban Junior Prima díjjal

2019-ben csatlakozott a Trend FM csapatához, ahol előbb riporterként, majd online szerkesztőként, szerkesztő-műsorvezetőként, később hírszerkesztőként bizonyított. 2022-től a Reggeli Monitor felelős szerkesztői csapatának tagjaként, 2024-től pedig vezető szerkesztőként irányítja több mint húsz rádióműsor arculatát. - A brüsszeli élményeket mesélve, a véletlennek köszönhető, hogy a rádiózás az életem része lett. Most pedig már hat év van mögöttem és annak ellenére, hogy mennyire idegen terep volt a gazdaság, ma már tőzsdei híreket is olvasok - mondta.

  • A rádiózás és podcastkészítés iránti elkötelezettségét az is mutatja, hogy egyetemi és alapítványi keretek között maga is oktatja ezeket a területeket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu