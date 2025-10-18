Hét embere - Kisalföld hasábjairól a Junior Prima díjig

Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. A Prima Primissima Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima Díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre.

Junior Prima-díjjal ismerték el Somody Evelin vezető szerkesztőt. Fotó: Faragó László

Első írása a Kisalföldben jelent meg

A Junior Prima díjas, töltéstavai származású Somody Evelin sokoldalú munkásságát ismerték el és azt az utat, amelyen végigjárva a fiatal médiás generáció egyik meghatározó alakjává vált. Talán néhányan még emlékezhetnek is rá, hiszen első írása a Kisalföld hasábjain jelent meg még általános iskolában.

- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.

Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.

Egyenes út vezette Somody Evelint a média szakmába

- Szerencsés voltam, mert volt egy választott karrier utam, nem merült fel bennem semmi más. Legközelebb azonban csak egyetemista koromban publikáltam, addig a hobbi, a tanulás és a barátok töltötték ki az időmet. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium angol óráján ülve, az ablakból figyeltem a Kisalföld szerkesztőség feliratát. Sokszor megfordult a fejemben, hogy akár itt is kiköthetek - idézte fel Somody Evelin kamaszkori emlékeit. Kipróbálta magát hip-hop táncműfajában, versenyszerűen sakkozott. - Irigyeltem azokat, akik ennyi idősen az iskolaújságban jelentethettek meg cikkeket, viszont a kreatív oldalamat ki tudtam élni a tantermi előadások, prezentációk alkalmával. Az irodalomórára készített beszámolókat is már kiadványtervezőben írtam meg, mintha újságot szerkesztenék - emelte ki.