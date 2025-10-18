30 perce
Hét embere - Kisalföld hasábjairól a Junior Prima díjig
Győr-Moson-Sopron újabb kiemelkedő fiatal szakemberrel büszkélkedhet. Az idei Junior Prima díjátadón az ismeretterjesztés és média kategóriában a töltéstavai születésű Somody Evelint, a Trend FM vezető szerkesztőjét is elismerték. A Hét Emberét arról is kérdeztük, milyen út vezetett a szakmaválasztásig és hogyan járt be ilyen gyorsan ekkora sikert a pályáján.
Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. A Prima Primissima Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima Díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre.
Első írása a Kisalföldben jelent meg
A Junior Prima díjas, töltéstavai származású Somody Evelin sokoldalú munkásságát ismerték el és azt az utat, amelyen végigjárva a fiatal médiás generáció egyik meghatározó alakjává vált. Talán néhányan még emlékezhetnek is rá, hiszen első írása a Kisalföld hasábjain jelent meg még általános iskolában.
- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.
Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.
Egyenes út vezette Somody Evelint a média szakmába
- Szerencsés voltam, mert volt egy választott karrier utam, nem merült fel bennem semmi más. Legközelebb azonban csak egyetemista koromban publikáltam, addig a hobbi, a tanulás és a barátok töltötték ki az időmet. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium angol óráján ülve, az ablakból figyeltem a Kisalföld szerkesztőség feliratát. Sokszor megfordult a fejemben, hogy akár itt is kiköthetek - idézte fel Somody Evelin kamaszkori emlékeit. Kipróbálta magát hip-hop táncműfajában, versenyszerűen sakkozott. - Irigyeltem azokat, akik ennyi idősen az iskolaújságban jelentethettek meg cikkeket, viszont a kreatív oldalamat ki tudtam élni a tantermi előadások, prezentációk alkalmával. Az irodalomórára készített beszámolókat is már kiadványtervezőben írtam meg, mintha újságot szerkesztenék - emelte ki.
Azonban a vezető szerkesztői pozícióig nagyon hosszú út vezetett. Evelin 2017-ben szerzett diplomát az ELTE kommunikáció- és médiatudomány szakán, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol digitális média és kommunikációtervező szakirányokon végzett. Már az egyetemi évek alatt aktívan foglalkozott médiával: a Budavári Schönherz Stúdióban televíziós műsorkészítést tanult, majd az ELTEvízió riportere, szerkesztője és később főszerkesztője lett. Emellett alapító tagja a Media 2.0 kommunikációs ügynökségnek, fotókiállítást rendezett és rendszeresen moderál szakmai beszélgetéseket.
Nemzetközi tapasztalatok Brüsszelben
- Amikor elkezdtem az egyetemet a kulturális újságírás érdekelt, majd elkezdett a külpolitika is érdekelni, ahogyan egyre több hírt fogyasztottam - fűzte hozzá Evelin.
Pályája során dolgozott a Forbesnál, majd ösztöndíjasként Brüsszelben, az akkoriban az Indexen megjelenő EUrologus tudósítójaként szerzett tapasztalatot. - Az Európai Unio eseményeiről számoltunk be, szerencsére sokszor tolmácsok segítették a munkánkat, viszont az angol és német nyelvtudás jól jött. Huszonévesen nagyon izgalmas tapasztalás volt és remek élmény is - hangsúlyozta.
Somody Evelin elárulta, hogy ugyan szülei mindig is mindenben támogatták, kezdetben szkeptikusak voltak a pályaválasztása miatt. Viszont nekik és magának is bebizonyította, hogy igenis megéri ezt a szakmát választani.
Hat éve a rádiózásban Junior Prima díjjal
2019-ben csatlakozott a Trend FM csapatához, ahol előbb riporterként, majd online szerkesztőként, szerkesztő-műsorvezetőként, később hírszerkesztőként bizonyított. 2022-től a Reggeli Monitor felelős szerkesztői csapatának tagjaként, 2024-től pedig vezető szerkesztőként irányítja több mint húsz rádióműsor arculatát. - A brüsszeli élményeket mesélve, a véletlennek köszönhető, hogy a rádiózás az életem része lett. Most pedig már hat év van mögöttem és annak ellenére, hogy mennyire idegen terep volt a gazdaság, ma már tőzsdei híreket is olvasok - mondta.
- A rádiózás és podcastkészítés iránti elkötelezettségét az is mutatja, hogy egyetemi és alapítványi keretek között maga is oktatja ezeket a területeket.