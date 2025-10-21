Jubileum
44 perce
Ünnepeltek - 30 éve citerázik és énekel a Baráti Dalkör és Citerazenekar
Fennállásának 30. jubileumát ünnepelte a győrújbaráti Baráti Dalkör és Citerazenekar.
Az ünnepi műsort a kicsik citerás utánpótlás csoportja kezdte, majd a baráti felnőtt dalkörösök léptek színpadra. A környék meghívott dalos csoportjai folytatták a műsort, de voltak külhoni magyarok Nagyabonyból is és természetesen a Csobolyó Néptánc Együttes sem maradhatott ki a fellépő vendégek közül.
A résztvevők közös éneklése koronázta meg az ünnepet. A vacsora után a hazaiak nevében Komjáti Erzsébet fogadta az ajándékokat és a gratulációkat. Hangulatos, szép este volt, mintegy kétszáz résztvevővel.
