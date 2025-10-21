október 21., kedd

Jubileum

44 perce

Ünnepeltek - 30 éve citerázik és énekel a Baráti Dalkör és Citerazenekar

Címkék#Baráti Dalkör és Citerazenekar#Csobolyó Néptánc Együttes#műsor

Fennállásának 30. jubileumát ünnepelte a győrújbaráti Baráti Dalkör és Citerazenekar. 

30 éves a Baráti Dalkör és Citerazenekar.
Forrás: Szalóki Géza

Az ünnepi műsort a kicsik citerás utánpótlás csoportja kezdte, majd a baráti felnőtt dalkörösök léptek színpadra. A környék meghívott dalos csoportjai folytatták a műsort, de voltak külhoni magyarok Nagyabonyból is és természetesen a Csobolyó Néptánc Együttes sem maradhatott ki a fellépő vendégek közül.

Az utánpótlás is biztosított.
Fotó: Szalóki Géza

A résztvevők közös éneklése koronázta meg az ünnepet. A vacsora után a hazaiak nevében Komjáti Erzsébet fogadta az ajándékokat és a gratulációkat. Hangulatos, szép este volt, mintegy kétszáz résztvevővel.

Fehér asztal mellett ünnepelték a jubileumot.
Fotó: Szalóki Géza

 

