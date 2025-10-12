október 12., vasárnap

Összefogás

55 perce

Jótékonysági főzés a két magyaróvári tánccsoportért - fotók

Címkék#tánccsoport#Pandora Törzsi Tánc Egyesület#Mosonmagyaróvári Country Klub#rendezvény

Jótékonysági főzést szerveztek két mosonmagyaróvári tánccsoport javára. A jótékonysági rendezvény bevételén ezúttal a Mosonmagyaróvári Country Klub és Pandora Törzsi Tánc Egyesület osztozik.

Mészely Réka

Jótékonysági főzést szervezett Horváh Imre és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség vasárnap Mosonban a Biczó melletti színpadnál. 

jótékonysági főzés
Jótékonysági főzést szerveztek a két tánccsoport javára Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Jótékonysági főzés fellépésekkel

Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Horváth Imre adománygyűjtő és Nagy Sándor, a MOCISZ alelnöke, köszönetet mondva a támogatóknak és a fellépőknek. .Mint elmondták, a rendezvény bevételén ezúttal a Mosonmagyaróvári Country Klub és Pandora Törzsi Tánc Egyesület osztozik, a tánccsoportok rendszeres szereplői a jótékonysági programoknak.

Jótékonysági főzés a két magyaróvári tánccsoportért

Fotók: Kerekes István

Az alelnök kiemelte: eddig négy rendezvényt szervezett az idén 20 éves MOCISZ közösen Horváth Imrével, és mintegy hétmillió forintot sikerült összegyűjteni különféle célokra, a szociális, kulturális és állatvédelem terén tevékenykedő szervezeteknek. 

Az egybegyűlteket Bucsa Eszter, kutyás-, airsoft team fegyverbemutató, Brigi Zumba, a Country Klub, a HedoniZm Break, Eskrima bemutató, a Pandora Törzsi Tánc Egyesület szórakoztatta. Az érdeklődők többféle finomságot kóstolhattak, és vásár is kapcsolódott a programhoz. 

 

