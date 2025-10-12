Jótékonysági főzés a két magyaróvári tánccsoportért - fotók

Az alelnök kiemelte: eddig négy rendezvényt szervezett az idén 20 éves MOCISZ közösen Horváth Imrével, és mintegy hétmillió forintot sikerült összegyűjteni különféle célokra, a szociális, kulturális és állatvédelem terén tevékenykedő szervezeteknek.

Az egybegyűlteket Bucsa Eszter, kutyás-, airsoft team fegyverbemutató, Brigi Zumba, a Country Klub, a HedoniZm Break, Eskrima bemutató, a Pandora Törzsi Tánc Egyesület szórakoztatta. Az érdeklődők többféle finomságot kóstolhattak, és vásár is kapcsolódott a programhoz.