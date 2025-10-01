Elhunyt Jane Goodall, akit a legtöbben a csimpánzkutatásairól ismertek - 91 éves volt

Szomorú hírt osztott meg facebook-oldalán a Jane Goodall Intézet. 91 éves korában elhunyt a világhírű főemlőskutató Jane Goodall – írja az index.

Jane Goodall: kutatásai megváltoztatták a primatológia tudományát, és új megvilágításba helyezték.

Forrás: Apic / Getty Images Hungary

Jane Goodall 91 éves volt

Ahogy az a facebbok bejegyzésben olvasható: „A Jane Goodall Intézet szerdán reggel értesült arról, hogy Dr. Jane Goodall DBE, az ENSZ béke nagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes okokból elhunyt. Az Egyesült Államokban tartott előadássorozatának részeként Kaliforniában tartózkodott.”

Goodall 1934-ben született Londonban. 1957-ben utazott Kenyába, ahol megismerkedett a világhírű antropológussal és paleontológussal, Louis Leakeyvel. 1960-ban meghívására fogott bele csimpánzokkal folytatott világhírű kutatásaiba a mai Tanzánia területén. Kutatásai megváltoztatták a primatológia tudományát, és új megvilágításba helyezték az állatok érzelmi és társas viselkedésének összetettségét. Goodall volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok olyan tevékenységekre is képesek, amelyeket korábban kizárólag az emberekhez kötöttek, például szerszámokat készítenek.

Mint ahogy arról korábban írtunk, Jane Goodall is a soproni kukások mögé állt a nemzetközi fenntarthatósági szakkiállításon. Az STKH a világ legkülönfélébb pontjain élő művészek alkotásain keresztül mutatta be jelenünk nagy környezetvédelmi kihívásait. Több karikatúrát ismert, elismert szakértők, kutatók és tudósok vagy éppen művészek véleményeztek gondolatébresztő jelleggel. Kezdeményezésének jelentőségét mutatja, hogy Jane Goodall két saját írással is hozzájárult a soproni cég kiállításának mondanivalójához.