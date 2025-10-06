Jamie Oliver egykori szakácsa csodakertet gondoz a határhoz közel - fotók, videó

A hegyeshalmi terménykiállításon is bemutatkozott, és felajánlotta: kertje meg is látogatható. A hegyeshalmi Sárkány Tamás minket is elkalauzolt a csodakertben, ahol a mérsékelt és mediterrán égöv növényei találkoznak a trópusok és a dzsungel „lakóival”. Mesélt arról is, hogy Jamie Oliver éttermében dolgozott.

A vendéglátásban tevékenykedik a hegyeshalmi Sárkány Tamás, a kertben találta meg a nyugalmat. Jamie Oliver éttermében is dolgozott az osztrák reptéren. Fotó: Kerekes István

Jamie Oliver étterméből a kertbe: szenvedély, ahol nyugalmat lel

Harminc éve a vendéglátásban tevékenykedik a hegyeshalmi Sárkány Tamás, aki korábban mosonmagyaróvári étteremben is szakácskodott. Aztán Ausztriában próbált szerencsét.

– Dolgoztam többek között Jamie Oliver éttermében is a schwechati reptéren. A híres angol szakáccsal magam is találkoztam, az ő emberei tanítottak be. Nagyon pörgős időszak volt ez, és maga a munka is. Éreztem, hogy kell mellette valami, ami lenyugtat. Tíz éve kaptam barátomtól egy citromfát, ekkor kezdődött minden – avat be a kezdetekbe Sárkány Tamás, aki körbe is vezetett a csodakertben.