Jamie Oliver egykori szakácsa csodakertet gondoz a határhoz közel - fotók, videó
Különleges pálmák, gyümölcsfák a banánfáktól, citrusoktól a papayán, sárkánygyümölcsön keresztül a kiwiig, bivalyerős chilik egyaránt megférnek a hegyeshalmi Sárkány Tamás kertjében. Jamie Oliver egykori szakácsának kertjét mi is megcsodáltuk.
A hegyeshalmi terménykiállításon is bemutatkozott, és felajánlotta: kertje meg is látogatható. A hegyeshalmi Sárkány Tamás minket is elkalauzolt a csodakertben, ahol a mérsékelt és mediterrán égöv növényei találkoznak a trópusok és a dzsungel „lakóival”. Mesélt arról is, hogy Jamie Oliver éttermében dolgozott.
Jamie Oliver étterméből a kertbe: szenvedély, ahol nyugalmat lel
Harminc éve a vendéglátásban tevékenykedik a hegyeshalmi Sárkány Tamás, aki korábban mosonmagyaróvári étteremben is szakácskodott. Aztán Ausztriában próbált szerencsét.
– Dolgoztam többek között Jamie Oliver éttermében is a schwechati reptéren. A híres angol szakáccsal magam is találkoztam, az ő emberei tanítottak be. Nagyon pörgős időszak volt ez, és maga a munka is. Éreztem, hogy kell mellette valami, ami lenyugtat. Tíz éve kaptam barátomtól egy citromfát, ekkor kezdődött minden – avat be a kezdetekbe Sárkány Tamás, aki körbe is vezetett a csodakertben.
Jamie Oliver egykori szakácsának csodakertje HegyeshalombanFotók: Kerekes István
– Azóta gyarapodik a gyűjteményem, mára több száz fajtát gondozok, immár két telken a családi házunk mellett. Kedvenceim a pálmák, abból legalább ötven fajta él itt, Kunsziget mellett vásároltam Spanyolországból, Franciaországból és Hollandiából is különlegességeket. Sokat olvastam róluk, főként, hogy más-más igényűek. A trópusi pálmák a téli kertben vészelik át a hideg időszakot, így abból csak kevesebbet, mintegy tíz fajtát tudok tartani. A többi pálma viszont kint telel: fátyolfóliával és speciális fűtőszállal védem őket a fagyoktól.
- A pálmák mellett
- páfrányok,
- hat fajta banánfa,
- mahónia
- és szobaarália is sorakozik
– sorolja Tamás.
Növények égövek szerint csoportosítva
Növényeit égöv szerint is csoportosította: vannak, amelyek kevés csapadékot igényelnek, és kevésbé bírják jól a telet, az atkák és a gombák jelentenek veszélyt számukra.
– Igyekszem minden vegyszert elkerülni: marhapellettel gazdagítom a földjüket és Greenman Agrot használok, amitől erősebbek a növények, gazdagabb rajtuk a virág, a termés – osztja meg tapasztalatait a hobbikertész, aki szinte mindent maga alakított ki a szép kertben.
Az üvegházban sok zöldség megtermett, mellette öntözőrendszerrel, takarófóliával ellátott szabad földön is termettek a finomságok, köztük a hét fajta chili, melyet évek óta csokira cserél a faluban.
Gyümölcsöskert sok különlegességgel
Tamás büszkesége még a gyümölcsöskert. A már említett citrom mellett sok citrusféle sorakozik: kumquat, limequat, pomelo, lime, mellettük már alakulnak bőségesen a sárkánygyümölcsök, a papaya, a kiwiből több fajta.
– Sajnos azt tapasztalom, a megszokott gyümölcsfák, például a kajszi, egyre kevésbé érzi jól itt magát, az őszibarackot is ellepi a levéltetű. A körte, alma idén ugyan jól sikerült. Van több gránátalmafám, kínai datolya, datolyaszilva, mézbogyó, áfonya, nyugati szamócafa, málnafa és egy trikolor eperfám, egy fügefám – avat be még Tamás, akinél a gyep is tökéletes.
A halastóban és körülötte is jól érzik magukat az élőlények.
– A tujákról sajnos le kell mondanom: a következő projekt, hogy azokat kiszedem és helyükre ültetek majd cserjéket, lehetőleg minél színesebbeket – búcsúzott a hegyeshalmi vendéglátónk.