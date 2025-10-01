Inspiráló üzenetek a Széchenyi István Egyetem pódiumbeszélgetésén

A Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara a napokban pódiumbeszélgetést rendezett a Győri Innovációs Parkban, ahol elismert kutatók, oktatók és szakemberek osztották meg tapasztalataikat, véleményüket az érdeklődőkkel. Az angol nyelvű rendezvényen a résztvevők – elsősorban magyar és nemzetközi hallgatók – olyan inspiráló gondolatokat hallhattak, amelyeket akár szakmai és tudományos pályájuk építéséhez is felhasználhatnak.

Dr. Carol Bender, az Arizonai Egyetem professzora, a Széchenyi István Egyetem Fulbright-ösztöndíjas vendégprofesszora, a tehetséggondozás és a kutatásalapú felsőoktatási képzés meghatározó alakja kifejtette: a hallgatóknak rendkívül fontos látni, hogy a tanteremben tanultaknak van gyakorlati alkalmazása, célja. Szerinte a négy fal közül kimozdulva lehet csak megérteni, hogy mit jelent mondjuk egy egyenlet – például azt, hogy egy híd nem omlik le. Emellett rájöhetünk arra is, milyen egyéb ismeretekre van szükségünk, hogy hatékonyabb szakemberek legyünk saját területünkön. „A valós tapasztalatok sokkal jobbá teszik a hallgatókat, mert ezek a példák visszavihetők a tanterembe, és meg lehet nézni, hogy milyen elmélet kapcsolódik hozzájuk. Emiatt próbálok mindent megtenni azért, hogy a diákok lássák, a tudásnak van gyakorlati jelentősége” – részletezte.

Sok érdeklődő volt kíváncsi a pódiumbeszélgetésre. Fotó: Adorján András / SZE

Dr. Schwartz Kristóf orvos, egészség- és viselkedés-idegtudományi kutató, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának adjunktusa számos szemponttal világította meg, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy valaki jó szakemberré váljon. „A legfontosabb, hogy az ember szeresse a munkáját, és amit csinál, azt élje meg teljes mértékben. Még akkor is haladjon tovább, és adja bele az egész lelkét, ha nehézsége van, vagy bizonytalannak érzi magát. Én ebben hiszek, és ezt próbálom követni a kutatásban, a tudományban és más területeken is, hogy elérjem a céljaimat” – fogalmazott. Hozzátette, hogy nagyon fontos a láthatóság is: meg kell mutatni magunkat, miközben alázatosan és elkötelezetten szolgáljuk a hivatásunkat.