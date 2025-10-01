október 1., szerda

Mai évfordulók
23 perce

Karda Beáta megtáncoltatta az örökifjakat Győrújbaráton - Sok-sok fotó, videó

Címkék#Karda Beáta#Szelle Szilárd#szépkorúak

Október 1. az idősek világnapja. 1990. december 14-én az ENSZ Közgyűlése szavazta meg, hogy október 1-je legyen az idősek nemzetközi napja. 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. Győrújbaráton közel háromszázan ünnepelték együtt az idősek világnapján.

Barki Andrea
Karda Beáta megtáncoltatta az örökifjakat Győrújbaráton - Sok-sok fotó, videó

Fotó: Csapo Balazs

Az elkövetkező évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog és 2050-re eléri az 1,5 milliárd főt.  Győrújbaráton minden évben vendégül látják a 70 évnél idősebbeket. A településen 897 hetven év feletti lakos él, közülük mintegy háromszázan fogadták el az önkormányzat invitálását az idősek világnapja alkalmából szervezett műsoros estre. 

idősek világnapja
Az idősek világnapja alkalmából gyűétek össze Győrújbaráton a hetven év felettiek.
Fotó: Csapó Balázs

Idősek világnapja sztár fellépővel

Szerda délután a Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtárban a vendégeket dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és Kóbor Attila polgármester köszöntötte.

Sok-sok fotó a rendezvényről:

Karda Beáta megtáncoltatta az örök ifjakat Győrújbaráton.

Fotók: Csapó Balázs

– A győrújbaráti szépkorúak  számára rendezett jó hangulatú ünnepségen azt hangsúlyoztam, hogy minden ünnep akkor jó, ha közösségben tudjuk megélni Szerintem a győrújbaráti idősek számára is egy jó érzés, hogy együtt tudnak ünnepelni. Ezen a napon köszönetet kell mondanunk a szépkorúaknak azért a sok-sok évtizedes munkáért, amit az ország építéséért végeztek és megteremtették annak a lehetőségét, hogy a később jött generációk ezt folytatni tudják. A nagypapáknak és nagymamáknak külön köszönetet mondtam azért, hogy annyit segítenek a mi korosztályunknak a család életének szervezésben. Ez a nap a köszönetről szól részemről – mondta dr. Fekete Dávid. 

Az idősek világnapján az önkormányzat meghívására mintegy háromszázan érkeztek az ünnepségre.
Fotó: Csapó Balázs

– Győrújbaráton 897 a hetven év felettiek száma. Ők nem idősek, csak régebb óta fiatalok. A mai rendezvényre mindenkit meghívtunk, közel háromszázan fogadták el a meghívásunkat. Mosolyogva, vidáman érkeztek és bízom benne, hogy a mai kellemes este után szép emlékekkel távoznak – szögezte le Kóbor Attila polgármester.

Nézze meg hogy táncoltatta meg a résztvevőket Karda Beáta:

Az asztalok mellett helyet foglalók helyi gazdák által felajánlott finom borokkal koccinthattak és aztán együtt szórakozhattak. A vendégeket Szelle Szilárd musical énekes és az örökifjú Karda Beáta szórakoztatta és énekeltette meg, majd a finom vacsora után a győrújbaráti Scharek Harmonika Egyesület muzsikájára szórakozhattak. 

idősek világnapja
Az énekesnő az színpadról a közönség közé perdült, bevonva a műsorba a nézőket is.
Fotó: Csapó Balázs

Szép gyerekkori győri emlékek

Karda Beáta meghatódva érkezett a színpadra, mert az előtérben már több régi ismerős idézte fel a vele közös pillanatokat. A művésznő a közönséggel is megosztotta a számára különleges emlékeket. Egy ma már Győrújbaráton élő hölgy magával hozott egy fotót, mely 1958-ban készült. Ezen az énekesnő, az édesanyja látható a győrújbaráti hölgy társaságában. A közel 70 éve készült fotó győri gyerekkorát idézte fel. 

idősek világnapja
Simonné Dobánszky Éva, akit Huginak ismertek Győrben, egy fotót mutatott az éenkesnőnek, ami 1958-ban készült, amikor 8 évesek voltak.
Fotó: Csapó Balázs

– Komolyan, a szívem szakad meg, hogy ilyen emlékek kerülnek elő. Hát, kedves közönségünk, azt szeretném sugallni önöknek, használjuk ki az életünk minden percét. Sokan megyünk keresztül nagy hullámokon, amelyek nem mindig szépek, de mégis azt kívánom, hogy éljünk boldogan, próbáljunk meg örülni a pillanatnak – kívánta  az énekesnő, aki tett is azért, hogy így legyen. A színpadról hamar a közönség közé perdült és ott énekelt, bevonva a dalolásba és tapsolásba a nézőket. 

  • Mi mással kezdett volna: Élj vele boldogan!, 
  • majd több évtizeddel röpítette vissza az időben a nézőket a Szerelemről szóljon az ének című dallal. 

Régi szép emlékek

Karda Beáta Győrben született. Amikor megtudta, hogy Győrújbarátra hívták, megdobbant a szíve, mert érezte, hogy hazatér. A nézők közül többen felidézték közös gyerekkori emlékeiket. – Hú, de visszamennék azokba az időkbe! Az Iskola utcában születtem, egy pici házban. De szeretném megnézni, mi van most vele. Egy könyvet is kaptam, amiben édesapám zenei múltjáról írnak. Apukám Győrben az 1950-es években a művészvilág ismert alakja volt, játszott a Karda-Nánási duó a Lelóban. Arra emlékszem, ötórai tea volt, apukám zongorán játszott. Öt éves koromban arra kértem, had álljak fel a mikrofon elé és énekelhessek. Egy kedves vendég most mesélte, hogy emlékezik édesapámra, aki 1959-ig játszott Győrben, mert aztán Budapestre költöztünk. A gyerekkorom csodálatos volt, nagyon szép emlékeket idéztek meg – mesélte meghatódva az énekesnő. 

