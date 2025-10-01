23 perce
Karda Beáta megtáncoltatta az örökifjakat Győrújbaráton - Sok-sok fotó, videó
Október 1. az idősek világnapja. 1990. december 14-én az ENSZ Közgyűlése szavazta meg, hogy október 1-je legyen az idősek nemzetközi napja. 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. Győrújbaráton közel háromszázan ünnepelték együtt az idősek világnapján.
Fotó: Csapo Balazs
Az elkövetkező évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog és 2050-re eléri az 1,5 milliárd főt. Győrújbaráton minden évben vendégül látják a 70 évnél idősebbeket. A településen 897 hetven év feletti lakos él, közülük mintegy háromszázan fogadták el az önkormányzat invitálását az idősek világnapja alkalmából szervezett műsoros estre.
Idősek világnapja sztár fellépővel
Szerda délután a Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtárban a vendégeket dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és Kóbor Attila polgármester köszöntötte.
Sok-sok fotó a rendezvényről:
Karda Beáta megtáncoltatta az örök ifjakat Győrújbaráton.Fotók: Csapó Balázs
– A győrújbaráti szépkorúak számára rendezett jó hangulatú ünnepségen azt hangsúlyoztam, hogy minden ünnep akkor jó, ha közösségben tudjuk megélni Szerintem a győrújbaráti idősek számára is egy jó érzés, hogy együtt tudnak ünnepelni. Ezen a napon köszönetet kell mondanunk a szépkorúaknak azért a sok-sok évtizedes munkáért, amit az ország építéséért végeztek és megteremtették annak a lehetőségét, hogy a később jött generációk ezt folytatni tudják. A nagypapáknak és nagymamáknak külön köszönetet mondtam azért, hogy annyit segítenek a mi korosztályunknak a család életének szervezésben. Ez a nap a köszönetről szól részemről – mondta dr. Fekete Dávid.
– Győrújbaráton 897 a hetven év felettiek száma. Ők nem idősek, csak régebb óta fiatalok. A mai rendezvényre mindenkit meghívtunk, közel háromszázan fogadták el a meghívásunkat. Mosolyogva, vidáman érkeztek és bízom benne, hogy a mai kellemes este után szép emlékekkel távoznak – szögezte le Kóbor Attila polgármester.
Nézze meg hogy táncoltatta meg a résztvevőket Karda Beáta:
Az asztalok mellett helyet foglalók helyi gazdák által felajánlott finom borokkal koccinthattak és aztán együtt szórakozhattak. A vendégeket Szelle Szilárd musical énekes és az örökifjú Karda Beáta szórakoztatta és énekeltette meg, majd a finom vacsora után a győrújbaráti Scharek Harmonika Egyesület muzsikájára szórakozhattak.
Szép gyerekkori győri emlékek
Karda Beáta meghatódva érkezett a színpadra, mert az előtérben már több régi ismerős idézte fel a vele közös pillanatokat. A művésznő a közönséggel is megosztotta a számára különleges emlékeket. Egy ma már Győrújbaráton élő hölgy magával hozott egy fotót, mely 1958-ban készült. Ezen az énekesnő, az édesanyja látható a győrújbaráti hölgy társaságában. A közel 70 éve készült fotó győri gyerekkorát idézte fel.
– Komolyan, a szívem szakad meg, hogy ilyen emlékek kerülnek elő. Hát, kedves közönségünk, azt szeretném sugallni önöknek, használjuk ki az életünk minden percét. Sokan megyünk keresztül nagy hullámokon, amelyek nem mindig szépek, de mégis azt kívánom, hogy éljünk boldogan, próbáljunk meg örülni a pillanatnak – kívánta az énekesnő, aki tett is azért, hogy így legyen. A színpadról hamar a közönség közé perdült és ott énekelt, bevonva a dalolásba és tapsolásba a nézőket.
- Mi mással kezdett volna: Élj vele boldogan!,
- majd több évtizeddel röpítette vissza az időben a nézőket a Szerelemről szóljon az ének című dallal.
Régi szép emlékek
Karda Beáta Győrben született. Amikor megtudta, hogy Győrújbarátra hívták, megdobbant a szíve, mert érezte, hogy hazatér. A nézők közül többen felidézték közös gyerekkori emlékeiket. – Hú, de visszamennék azokba az időkbe! Az Iskola utcában születtem, egy pici házban. De szeretném megnézni, mi van most vele. Egy könyvet is kaptam, amiben édesapám zenei múltjáról írnak. Apukám Győrben az 1950-es években a művészvilág ismert alakja volt, játszott a Karda-Nánási duó a Lelóban. Arra emlékszem, ötórai tea volt, apukám zongorán játszott. Öt éves koromban arra kértem, had álljak fel a mikrofon elé és énekelhessek. Egy kedves vendég most mesélte, hogy emlékezik édesapámra, aki 1959-ig játszott Győrben, mert aztán Budapestre költöztünk. A gyerekkorom csodálatos volt, nagyon szép emlékeket idéztek meg – mesélte meghatódva az énekesnő.