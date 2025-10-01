Karda Beáta megtáncoltatta az örökifjakat Győrújbaráton - sok-sok fotó, videó

– A győrújbaráti szépkorúak számára rendezett jó hangulatú ünnepségen azt hangsúlyoztam, hogy minden ünnep akkor jó, ha közösségben tudjuk megélni Szerintem a győrújbaráti idősek számára is egy jó érzés, hogy együtt tudnak ünnepelni. Ezen a napon köszönetet kell mondanunk a szépkorúaknak azért a sok-sok évtizedes munkáért, amit az ország építéséért végeztek és megteremtették annak a lehetőségét, hogy a később jött generációk ezt folytatni tudják. A nagypapáknak és nagymamáknak külön köszönetet mondtam azért, hogy annyit segítenek a mi korosztályunknak a család életének szervezésben. Ez a nap a köszönetről szól részemről – mondta dr. Fekete Dávid.

Az idősek világnapján az önkormányzat meghívására mintegy háromszázan érkeztek az ünnepségre.

Fotó: Csapó Balázs

– Győrújbaráton 897 a hetven év felettiek száma. Ők nem idősek, csak régebb óta fiatalok. A mai rendezvényre mindenkit meghívtunk, közel háromszázan fogadták el a meghívásunkat. Mosolyogva, vidáman érkeztek és bízom benne, hogy a mai kellemes este után szép emlékekkel távoznak – szögezte le Kóbor Attila polgármester.

Nézze meg hogy táncoltatta meg a résztvevőket Karda Beáta:

Az asztalok mellett helyet foglalók helyi gazdák által felajánlott finom borokkal koccinthattak és aztán együtt szórakozhattak. A vendégeket Szelle Szilárd musical énekes és az örökifjú Karda Beáta szórakoztatta és énekeltette meg, majd a finom vacsora után a győrújbaráti Scharek Harmonika Egyesület muzsikájára szórakozhattak.

Az énekesnő az színpadról a közönség közé perdült, bevonva a műsorba a nézőket is.

Fotó: Csapó Balázs

Szép gyerekkori győri emlékek

Karda Beáta meghatódva érkezett a színpadra, mert az előtérben már több régi ismerős idézte fel a vele közös pillanatokat. A művésznő a közönséggel is megosztotta a számára különleges emlékeket. Egy ma már Győrújbaráton élő hölgy magával hozott egy fotót, mely 1958-ban készült. Ezen az énekesnő, az édesanyja látható a győrújbaráti hölgy társaságában. A közel 70 éve készült fotó győri gyerekkorát idézte fel.