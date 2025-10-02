Ezüst emlékérmek az Idősek Világnapján Győrben - Mutatjuk a díjazottakat

Pintér Bence polgármester megbetegedése miatt, Kósa Roland alpolgármester, valamint Dr. Laczkovits-Takács Tímea az Idősügyi Tanács elnöke adta át az elismeréseket az Idősek Világnapja alkalmából.

Idősek Világnapja alkalmából elismeréseket adtak át a Győri Városházán. Fotó: Molcsányi Máté

Idősek Világnapja Győrben - Nem csak egyetlen napra kell gondolni az idősekre

- A szépkorú nemzedéket köszönjük, az önök megbecsüléséről és tiszteletéről szól a mai nap - szólt az ünneplő közösséghez Kósa Roland. - Oly sokat tettek a városért és a közösségért. Immár két évtizedes hagyományokhoz híven együtt ünnepeljük az Idősek Világnapját. A tisztelet és a hála nem egyetlen napra szól, a mindennapokban sem szabad megfeledkezni idősebb embertársainkról - fogalmazott az alpolgármester, majd kiemelte, hogy idén először idősek hetével ünneplik a szépkorúakat, amely hidat képez a generációk között.

Kósa Roland kiemelte, hogy a 2026-os költségvetés során javasolni fogják, hogy a város költségvetésébe kerüljön be egy állandó dedikált összes a nyugdíjas szervezetek célzott támogatására.