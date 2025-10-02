1 órája
Ezüst emlékérmek az Idősek Világnapján Győrben - Mutatjuk a díjazottakat
Sokan összegyűltek csütörtökön a Győri Városháza dísztermében. Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat az Idősek Hetén, valamint elismeréseket adtak át.
Pintér Bence polgármester megbetegedése miatt, Kósa Roland alpolgármester, valamint Dr. Laczkovits-Takács Tímea az Idősügyi Tanács elnöke adta át az elismeréseket az Idősek Világnapja alkalmából.
Idősek Világnapja Győrben - Nem csak egyetlen napra kell gondolni az idősekre
- A szépkorú nemzedéket köszönjük, az önök megbecsüléséről és tiszteletéről szól a mai nap - szólt az ünneplő közösséghez Kósa Roland. - Oly sokat tettek a városért és a közösségért. Immár két évtizedes hagyományokhoz híven együtt ünnepeljük az Idősek Világnapját. A tisztelet és a hála nem egyetlen napra szól, a mindennapokban sem szabad megfeledkezni idősebb embertársainkról - fogalmazott az alpolgármester, majd kiemelte, hogy idén először idősek hetével ünneplik a szépkorúakat, amely hidat képez a generációk között.
Kósa Roland kiemelte, hogy a 2026-os költségvetés során javasolni fogják, hogy a város költségvetésébe kerüljön be egy állandó dedikált összes a nyugdíjas szervezetek célzott támogatására.
Idősek Világnapja - Díjakat adtak át a győri VárosházánFotók: Molcsányi Máté
A Győri Városháza Ezüst Emlékérmet adományozott:
- Adorján Vilmosné – Az Aranylók Táncklub aktív tagja
- Bagó Jánosné – Az Óvodai Nyugdíjasok Baráti Köre nyugdíjas klub lelkes tagja
- Baranyi Tibor – A szakszervezetek országos nyugdíjas szervezetének és a Szerencse Nyugdíjas Klub alapító tagja
- Bognár László Andor – A Répce utcai Idősek Klubja aktív tagja
- Csuta Béláné – A Gyirmóti Nyugdíjas Klub tagja
- Galambos Tiborné – A Győr-Szigeti Nyugdíjas Klub vezetője
- Gerendai László – A Határtalan Dallamok Ének és Zenekara tagja
- Gergely Mária – Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület titkára
- Heizer Ferencné – A Szabadhegyi Nyugdíjas Klub vezetője
- Hencz Györgyné – A Répce utcai Idősek Klubjának tagja
- Kaszás Gyuláné – A Gyökerek Nyugdíjas Klub vezetője
- Kispál Péterné – Az ÉDÁSZ Nyugdíjas Klub tagja
- Kripóczki Márta – A Győri Polgári Nyugdíjaskör tagja
- Krivanek Tibor – A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubjának elnökségi tagja
- Laczó Vincéné – A Bolyai utcai Idősek Klubjának tagja
- Magyar Balázs – A Határtalan Dallamok Ének és Zenekara tagja
- Mersits Ferenc – A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pannon Nyugdíjas Egyesület bizottsági tagja
- Mező Lajos – A Ménfőcsanaki Baráti Kör tagja
- Nagy Károly – A Gyárvárosi Daloskör alapító tagja
- Németh Tiborné – A Belvárosi Nyugdíjas Klub tagja
- Szalai Imre – A Semmelweis utcai Idősek Klubjának tagja
- Sziffer Gyuláné – A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pannon Nyugdíjas Egyesület Egyéni Tagok Klubját segítő
- Szöllősi Gáborné – A Batthyány téri Idősek Klubjának aktív tagja
- Talpas Balázs – Az Arrabona Adóügyi Klub tagja
- Tóth Sándorné – A Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub és a Gyalogló Klub tagja
- Vasi Józsefné – A Rába Győri Nyugdíjas Egyesület tagja
- Wally Tibor – A Révfalui Nyugdíjas Klub vezetője
Az átadóünnepségén végén a Győri Nemzeti Színház művészei örvendeztették a résztvevőket.