október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszöntötték a szépkorúakat

1 órája

Ezüst emlékérmek az Idősek Világnapján Győrben - Mutatjuk a díjazottakat

Címkék#Győri Városháza#Idősek Világnapja#Idősügyi Tanács#tisztelet

Sokan összegyűltek csütörtökön a Győri Városháza dísztermében. Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat az Idősek Hetén, valamint elismeréseket adtak át.

Kisalföld.hu
Ezüst emlékérmek az Idősek Világnapján Győrben - Mutatjuk a díjazottakat

Pintér Bence polgármester megbetegedése miatt, Kósa Roland alpolgármester, valamint Dr. Laczkovits-Takács Tímea az Idősügyi Tanács elnöke adta át az elismeréseket az Idősek Világnapja alkalmából.

Idősek Világnapja
Idősek Világnapja alkalmából elismeréseket adtak át a Győri Városházán. Fotó: Molcsányi Máté

Idősek Világnapja Győrben - Nem csak egyetlen napra kell gondolni az idősekre

- A szépkorú nemzedéket köszönjük, az önök megbecsüléséről és tiszteletéről szól a mai nap - szólt az ünneplő közösséghez Kósa Roland. - Oly sokat tettek a városért és a közösségért. Immár két évtizedes hagyományokhoz híven együtt ünnepeljük az Idősek Világnapját. A tisztelet és a hála nem egyetlen napra szól, a mindennapokban sem szabad megfeledkezni idősebb embertársainkról - fogalmazott az alpolgármester, majd kiemelte, hogy idén először idősek hetével ünneplik a szépkorúakat, amely hidat képez a generációk között.

Kósa Roland kiemelte, hogy a 2026-os költségvetés során javasolni fogják, hogy a város költségvetésébe kerüljön be egy állandó dedikált összes a nyugdíjas szervezetek célzott támogatására.

Idősek Világnapja - Díjakat adtak át a győri Városházán

Fotók: Molcsányi Máté

A Győri Városháza Ezüst Emlékérmet adományozott:

  • Adorján Vilmosné – Az Aranylók Táncklub aktív tagja
  • Bagó Jánosné – Az Óvodai Nyugdíjasok Baráti Köre nyugdíjas klub lelkes tagja
  • Baranyi Tibor – A szakszervezetek országos nyugdíjas szervezetének és a Szerencse Nyugdíjas Klub alapító tagja
  • Bognár László Andor – A Répce utcai Idősek Klubja aktív tagja
  • Csuta Béláné – A Gyirmóti Nyugdíjas Klub tagja
  • Galambos Tiborné – A Győr-Szigeti Nyugdíjas Klub vezetője
  • Gerendai László –   A Határtalan Dallamok Ének és Zenekara tagja
  • Gergely Mária – Az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület titkára
  • Heizer Ferencné – A Szabadhegyi Nyugdíjas Klub vezetője
  • Hencz Györgyné –  A Répce utcai Idősek Klubjának tagja
  • Kaszás Gyuláné – A Gyökerek Nyugdíjas Klub vezetője
  • Kispál Péterné – Az ÉDÁSZ Nyugdíjas Klub tagja
  • Kripóczki Márta – A Győri Polgári Nyugdíjaskör tagja
  • Krivanek Tibor – A Fegyveres Erők  és Testületek Nyugállományú Klubjának elnökségi tagja
  • Laczó Vincéné – A Bolyai utcai Idősek Klubjának tagja
  • Magyar Balázs – A Határtalan Dallamok Ének és Zenekara tagja
  • Mersits Ferenc – A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pannon Nyugdíjas Egyesület bizottsági tagja
  • Mező Lajos – A Ménfőcsanaki Baráti Kör tagja
  • Nagy Károly – A Gyárvárosi Daloskör alapító tagja
  • Németh Tiborné – A Belvárosi Nyugdíjas Klub tagja
  • Szalai Imre – A Semmelweis utcai Idősek Klubjának tagja
  • Sziffer Gyuláné – A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pannon Nyugdíjas Egyesület Egyéni Tagok Klubját segítő
  • Szöllősi Gáborné – A Batthyány téri Idősek Klubjának aktív tagja
  • Talpas Balázs – Az Arrabona Adóügyi Klub tagja
  • Tóth Sándorné – A Ménfőcsanaki Nyugdíjas Klub és a Gyalogló Klub tagja
  • Vasi Józsefné – A Rába Győri Nyugdíjas Egyesület tagja
  • Wally Tibor – A Révfalui Nyugdíjas Klub vezetője

Az átadóünnepségén végén a Győri Nemzeti Színház művészei örvendeztették a résztvevőket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu