Az idősek napján táncra perdültek a szépkorúak Hegyeshalomban

Az Idősek Napja alkalmából a napokban szervezték meg a község ünnepi rendezvényét a hegyeshalmi közösségi házban, amely meghitt és vidám pillanatokkal ajándékozta meg a résztvevőket. Ezúttal 78 szépkorút köszöntöttek.

Az idősek napja alkalmából a helyi iskolások is műsorral készültek.

Fotó: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

Az időseket ünnepelték Hegyeshalomban

Immár hagyomány van annak, hogy október elején Hegyeshalomban köszöntik az időseket. A délután folyamán a Lőrincze Lajos Általános Iskola tanulói léptek színpadra, és szívhez szóló műsorukkal örvendeztették meg a meghívottakat.

Őket követte az Örömtánc MSÉ-vel vidám nagyik táncklub, akik lendületes koreográfiájukkal tovább emelték az esemény hangulatát.

A színpadon újra fellépett Szolnoki Márta is, aki egy humoros Bach Szilvia-paródiával szórakoztatta a közönséget.

Ezt követően Kovács Andrea, a Hegyeshalmi Idősek Klubjának vezetője mutatta be a klub mindennapi életét, bepillantást engedve a közösség tevékenységeibe.

Szőke László polgármester is köszöntötte a község idős lakóit, tisztelettel és megbecsüléssel fordulva feléjük.

A rendezvényt operett műsor zárta, amelyről Haberle Erika és Juhász László énekművészek gondoskodtak, garantálva a jó hangulatot a nap végére.

A műsor annyira jól sikerült, hogy sokan táncra is perdültek. A szépkorúaknak az önkormányzat a finom szendvicsek és innivalók mellett csokoládéval is kedveskedett.