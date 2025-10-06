október 6., hétfő

Az idősek napján táncra perdültek a szépkorúak Hegyeshalomban

Címkék#alkalom#Idősek Napja#rendezvény#hangulat#operett#műsor

Az idősek napja alkalmából megható ünnepséget szerveztek Hegyeshalomban. Az időseknek zenés produkciókkal készültek, a szépkorúak táncra is perdültek.

Kisalföld.hu

Az Idősek Napja alkalmából a napokban szervezték meg a község ünnepi rendezvényét a hegyeshalmi közösségi házban, amely meghitt és vidám pillanatokkal ajándékozta meg a résztvevőket. Ezúttal 78 szépkorút köszöntöttek. 

Az idősek napja alkalmából a helyi iskolások is műsorral készültek
Az idősek napja alkalmából a helyi iskolások is műsorral készültek.
Fotó: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

Az időseket ünnepelték Hegyeshalomban

Immár hagyomány van annak, hogy október elején Hegyeshalomban köszöntik az időseket. A délután folyamán a Lőrincze Lajos Általános Iskola tanulói léptek színpadra, és szívhez szóló műsorukkal örvendeztették meg a meghívottakat.

 Őket követte az Örömtánc MSÉ-vel vidám nagyik táncklub, akik lendületes koreográfiájukkal tovább emelték az esemény hangulatát.

 A színpadon újra fellépett Szolnoki Márta is, aki egy humoros Bach Szilvia-paródiával szórakoztatta a közönséget.

 Ezt követően Kovács Andrea, a Hegyeshalmi Idősek Klubjának vezetője mutatta be a klub mindennapi életét, bepillantást engedve a közösség tevékenységeibe.

Szőke László polgármester is köszöntötte a község idős lakóit, tisztelettel és megbecsüléssel fordulva feléjük.

 A rendezvényt operett műsor zárta, amelyről Haberle Erika és Juhász László énekművészek gondoskodtak, garantálva a jó hangulatot a nap végére.

A műsor annyira jól sikerült, hogy sokan táncra is perdültek. A szépkorúaknak az önkormányzat a finom szendvicsek és innivalók mellett csokoládéval is kedveskedett. 

