Tisztelet egy élő legendának, 98. születésnapján köszöntötték Hajnóczky Bélát - fotók

Három ezredkürt harsant fel és köszöntötte a 98. születésnapját ünneplő utolsó magyar huszár hadapródot, Hajnóczky Bélát szombat délelőtt győri Veres iskolában. A Széchenyi díjas lovas edzőnek, a Pápai Lovas Club alapítójának és volt elnökének, a Győri lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapító tagjának 98. születésnapja alkalmából szervezett ünnepséget Vígh Attila, a győri nemzetőrök parancsnoka.

Három ezredkürt harsant az utolsó magyar huszár hadapród köszöntésére.

Az utolsó magyar huszár hadapród visszatért a lovardába

Vígh Attila felidézte találkozásukat is.

– A bábolnai lovasiskola után Pápán folytattam tovább tanulmányaimat. Béla bácsi a pápai lovasklub alapítója ott volt lovasedző. Akkor még nem tudtam, hogy huszár hadapród volt, de a megjelenése, ahogy köszönt, ahogy beszélt, ahogyan tanított a lovasságra, engem is, aki Bábolnán már tanultam volt huszár tisztektől, más volt. Sokat lehetett tőle tanulni, mint ahogy a mai napig is – emlékezett vissza tisztelettel a parancsnok, majd átadott számára egy emléklapot.

Vígh Attila emléklapot adott át az ünnepeltnek.

Fotó: B.A.

Aztán a parancsnok tolmácsolta mindazok üdvözletét, akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen.

Győrffy-Villám András hö, dandártábornok, a MHKHSz tiszteletbeli elnöke is levélben köszöntötte az ünnepeltet.

"A magyar történelem folyamatos harc, küzdelem, csaták története. Ezek hősei a mindenkori katonák, elsősorban a huszárok" A háborúk túlélői békeidőben is folytatták vállalt küldetésüket, hogy ezzel szolgálják tovább a Hazát. A volt huszártisztek, hadapródok a lovas élet területén helyezkedtek el, a tenyésztésben, a sport, vagy a szervezés világában.

Hajnóczky Béla életútja a háború végéig akár tíz helységnévvel is összefoglalható:

Budapest,

Marosvásárhely,

Örkény,

Nyugat-Magyarország,

Ausztria,

Németország,

Dánia,

Pápa,

Győr, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

És mindenhol ló, ló és ló, ám közben háború, annak is a végső, legveszélyesebb szakaszában. Fiatalon, huszár hadapródként a legmagasabb szintű katonai kiképzést kapta, ami Erdélyben, Marosvásárhelyen. a M.Kir. Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolában kezdődött, és Örkénytáborban folytatódott.