Tisztelet egy élő legendának, 98. születésnapján köszöntötték Hajnóczky Bélát - fotók
Közel 100 éves egy legenda. Az utolsó magyar huszár hadapródot köszöntötték a győri Veres iskolában.
Három ezredkürt harsant fel és köszöntötte a 98. születésnapját ünneplő utolsó magyar huszár hadapródot, Hajnóczky Bélát szombat délelőtt győri Veres iskolában. A Széchenyi díjas lovas edzőnek, a Pápai Lovas Club alapítójának és volt elnökének, a Győri lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapító tagjának 98. születésnapja alkalmából szervezett ünnepséget Vígh Attila, a győri nemzetőrök parancsnoka.
Az utolsó magyar huszár hadapród visszatért a lovardába
Vígh Attila felidézte találkozásukat is.
– A bábolnai lovasiskola után Pápán folytattam tovább tanulmányaimat. Béla bácsi a pápai lovasklub alapítója ott volt lovasedző. Akkor még nem tudtam, hogy huszár hadapród volt, de a megjelenése, ahogy köszönt, ahogy beszélt, ahogyan tanított a lovasságra, engem is, aki Bábolnán már tanultam volt huszár tisztektől, más volt. Sokat lehetett tőle tanulni, mint ahogy a mai napig is – emlékezett vissza tisztelettel a parancsnok, majd átadott számára egy emléklapot.
Aztán a parancsnok tolmácsolta mindazok üdvözletét, akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen.
Győrffy-Villám András hö, dandártábornok, a MHKHSz tiszteletbeli elnöke is levélben köszöntötte az ünnepeltet.
"A magyar történelem folyamatos harc, küzdelem, csaták története. Ezek hősei a mindenkori katonák, elsősorban a huszárok" A háborúk túlélői békeidőben is folytatták vállalt küldetésüket, hogy ezzel szolgálják tovább a Hazát. A volt huszártisztek, hadapródok a lovas élet területén helyezkedtek el, a tenyésztésben, a sport, vagy a szervezés világában.
Hajnóczky Béla életútja a háború végéig akár tíz helységnévvel is összefoglalható:
- Budapest,
- Marosvásárhely,
- Örkény,
- Nyugat-Magyarország,
- Ausztria,
- Németország,
- Dánia,
- Pápa,
- Győr, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
És mindenhol ló, ló és ló, ám közben háború, annak is a végső, legveszélyesebb szakaszában. Fiatalon, huszár hadapródként a legmagasabb szintű katonai kiképzést kapta, ami Erdélyben, Marosvásárhelyen. a M.Kir. Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolában kezdődött, és Örkénytáborban folytatódott.
A front Nyugatra tolódásával a fiatal tisztjelöltek sorsa egybefonódott a hadseregével. Hosszú, viszontagságos vonulás, menekülés végén Dániában kötöttek ki. A téli menet teljesítmények 25-60 kilométer napi haladást jelentettek, hetekig, gyakran méteres hóban, ellenséges támadások elől kitérve. Mi, huszár hagyományőrzők tudjuk igazán, milyen teljesítmény áll a számok mögött...!
A hazatérés utáni katonatiszti sorsok minden fantáziát túlszárnyalnak. Hajnóczky Béla életkoránál fogva nem került életveszélyes helyzetbe, de a kommunista diktatúra mindenre figyelt. Arra különösen, hogy az osztályidegen fiatalok magasabb iskoláztatását meggátolja. Állatorvos szeretett volna lenni, de még az egyetemi felvételijét is meggátolták, szülei lakását elvették. A katonai pálya folytatása is rövid volt, hadapród múltja miatt a katonai akadémiáról is rövid úton távoznia kellett.
A lóhoz való visszatérés útja is göröngyös volt. Lovászként és csődörösként dolgozott, míg végre bekapcsolódhatott a lovassportba. A Pápai Lovasiskola alapító edzőjeként számos tehetséges fiatal lovast indított el a pályán. Bőhm Géza, Vígh Attila, Kocsis László, és sok más versenyző nála kezdett. Munkásságát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2015-ben Arany Érdemkereszttel ismerte el, a Magyar Lovas Szövetség pedig a legmagasabb, gr. Széchenyi István emlékéremmel.
Hajnóczky Béla személye élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között. Annak az örkénytábori szakmai, emberi, és nemzeti szellemiségnek a képviselője, amelyet mi is vallunk, és amelyet tőle átvéve adunk át a következő nemzedéknek! Születésnapja alakalmából a huszár hagyományőrzők nevében köszönjük, amit a Haza érdekében tett, és kívánunk további erőt, egészséget!"
A 98. születésnapját ünneplő Hajnóczky Bélát Bolla Kálmán és a Pápai Huszár Egyesület is levélben köszöntötte. Többek között így írt: "A ló tiszteletére, a rend szeretetére és a kifogástalan elegáns viselkedésre nevelte azokat, akiknek megadatott, hogy tanulhattak Béla bácsitól. A halkan kimondott utasításai, amelyeket úgy fogalmazott meg, hogy azokat nem lehetett nem végrehajtani számomra tanulságul szolgáltak egész életemben. Kívánunk jó egészséget, békességet nagy tisztelettel!"