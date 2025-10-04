október 4., szombat

Tisztelet egy élő legendának, 98. születésnapján köszöntötték Hajnóczky Bélát - fotók

Közel 100 éves egy legenda. Az utolsó magyar huszár hadapródot köszöntötték a győri Veres iskolában.

Barki Andrea

Három ezredkürt harsant fel és köszöntötte a 98. születésnapját ünneplő utolsó magyar huszár hadapródot, Hajnóczky Bélát szombat délelőtt győri Veres iskolában. A Széchenyi díjas lovas edzőnek, a Pápai Lovas Club  alapítójának és volt elnökének, a Győri lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapító tagjának 98. születésnapja alkalmából szervezett ünnepséget Vígh Attila, a győri nemzetőrök parancsnoka. 

huszár hadapród
Három ezredkürt harsant az utolsó magyar huszár hadapród köszöntésére.

Az utolsó magyar huszár hadapród visszatért a lovardába

Vígh Attila felidézte találkozásukat is. 

– A bábolnai lovasiskola után Pápán folytattam tovább tanulmányaimat. Béla bácsi a pápai lovasklub alapítója ott volt lovasedző. Akkor még nem tudtam, hogy huszár hadapród volt, de a megjelenése, ahogy köszönt, ahogy beszélt, ahogyan tanított a lovasságra, engem is, aki Bábolnán már tanultam volt huszár tisztektől, más volt. Sokat lehetett tőle tanulni, mint ahogy a mai napig is – emlékezett vissza tisztelettel a parancsnok, majd átadott számára egy emléklapot.

huszár hadapród
Vígh Attila emléklapot adott át az ünnepeltnek.
Fotó: B.A.

Aztán a parancsnok tolmácsolta mindazok üdvözletét, akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen.

Győrffy-Villám András hö, dandártábornok, a MHKHSz tiszteletbeli elnöke is levélben köszöntötte az ünnepeltet.

"A magyar történelem folyamatos harc, küzdelem, csaták története. Ezek hősei a mindenkori katonák, elsősorban a huszárok" A háborúk túlélői békeidőben is folytatták vállalt küldetésüket, hogy ezzel szolgálják tovább a Hazát. A volt huszártisztek, hadapródok a lovas élet területén helyezkedtek el, a tenyésztésben, a sport, vagy a szervezés világában. 

Hajnóczky Béla életútja a háború végéig akár tíz helységnévvel is összefoglalható: 

  • Budapest, 
  • Marosvásárhely, 
  • Örkény, 
  • Nyugat-Magyarország, 
  • Ausztria, 
  • Németország, 
  • Dánia, 
  • Pápa, 
  • Győr, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

És mindenhol ló, ló és ló, ám közben háború, annak is a végső, legveszélyesebb szakaszában. Fiatalon, huszár hadapródként a legmagasabb szintű katonai kiképzést kapta, ami Erdélyben, Marosvásárhelyen. a M.Kir. Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolában kezdődött, és Örkénytáborban folytatódott.

A front Nyugatra tolódásával a fiatal tisztjelöltek sorsa egybefonódott a hadseregével. Hosszú, viszontagságos vonulás, menekülés végén Dániában kötöttek ki. A téli menet teljesítmények 25-60 kilométer napi haladást jelentettek, hetekig, gyakran méteres hóban, ellenséges támadások elől kitérve. Mi, huszár hagyományőrzők tudjuk igazán, milyen teljesítmény áll a számok mögött...!

A hazatérés utáni katonatiszti sorsok minden fantáziát túlszárnyalnak. Hajnóczky Béla életkoránál fogva nem került életveszélyes helyzetbe, de a kommunista diktatúra mindenre figyelt. Arra különösen, hogy az osztályidegen fiatalok magasabb iskoláztatását meggátolja. Állatorvos szeretett volna lenni, de még az egyetemi felvételijét is meggátolták, szülei lakását elvették. A katonai pálya folytatása is rövid volt, hadapród múltja miatt a katonai akadémiáról is rövid úton távoznia kellett.

A lóhoz való visszatérés útja is göröngyös volt. Lovászként és csődörösként dolgozott, míg végre bekapcsolódhatott a lovassportba. A Pápai Lovasiskola alapító edzőjeként számos tehetséges fiatal lovast indított el a pályán. Bőhm Géza, Vígh Attila, Kocsis László, és sok más versenyző nála kezdett. Munkásságát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2015-ben Arany Érdemkereszttel ismerte el, a Magyar Lovas Szövetség pedig a legmagasabb, gr. Széchenyi István emlékéremmel.

Hajnóczky Béla személye élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között. Annak az örkénytábori szakmai, emberi, és nemzeti szellemiségnek a képviselője, amelyet mi is vallunk, és amelyet tőle átvéve adunk át a következő nemzedéknek! Születésnapja alakalmából a huszár hagyományőrzők nevében köszönjük, amit a Haza érdekében tett, és kívánunk további erőt, egészséget!"

huszár hadapród
Az emléklap.
Fotó: B.A.

A 98. születésnapját ünneplő Hajnóczky Bélát Bolla Kálmán és a Pápai Huszár Egyesület is levélben köszöntötte. Többek között így írt: "A ló tiszteletére, a rend szeretetére és a kifogástalan elegáns viselkedésre nevelte azokat, akiknek megadatott, hogy tanulhattak Béla bácsitól. A halkan kimondott utasításai, amelyeket úgy fogalmazott meg, hogy azokat nem lehetett nem végrehajtani számomra tanulságul szolgáltak egész életemben. Kívánunk jó egészséget, békességet nagy tisztelettel!" 

huszár hadapród
Béla bácsit a családtagok is elkísérték az ünnepségre, amelyre tisztelői és a győri nemzetőrök is eljöttek.
Fotó: B.A.

 

 

