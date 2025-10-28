Amerikai álom pihekönnyű buciba csomagolva – Győr új hotdogozója igazán különleges - fotók

A győriek igazán szeretik a különleges ételeket, és nekik kedvez az új üzlet, amely a belvárosban nyílt, alig egy hónapja. Tulajdonosai, a két fiatal egyetemista mesélt a legújabb hotdogozóról.

A tulajdonosok szívvel-lélekkel dolgoznak a hotdogozóban.

Sütögetésnek indult

– Körülbelül egy évvel ezelőtt a Széchenyi egyetem mögött összeültünk a barátaimmal egy barbeque-partira. Ott készítettem el először ezt a hotdogot, és annyira tetszett nekik, hogy elgondolkoztam: miért ne lehetne ebből biznisz? - kezdte Akram, az egyik tulajdonos. - Ráadásul az ismerőseim is akkor nyitották meg a pékségüket, ami mellett volt egy kiadó üzlethelység, így bőven volt motivációm a kezdéshez.

A papírmunka nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat volt a fiúknak, összesen hét hónapot töltöttek vele, főleg azért, mert kevés helyen beszélnek angolul.

Megkérdeztem, miért éppen hotdoggal foglalkoznak csak:

– Először is, mert jó vagyok benne. Másodszorra: már nagyon sok gyrosos, kebabos van a városban, és néha valami igazán másra vágyik az ember. Valami különlegeset szerettem volna létrehozni.

A fiúk a hotdogozó mellett az egyetemet is végzik, váltásban dolgoznak, így be tudnak járni az óráikra. Valójában ez nehezebb, mert hétköznap tudják elintézni az ügyeket a bolthoz. Gondolnak itt bevásárlásra, ugyanis nincs raktáruk, így minden nap be kell szerezni az új hozzávalókat frissen. A virsliket és a speciális szószt egy ausztriai gyárból hozatják, a kifliket helyi pékségből, a többi alapanyagot pedig szintén helyi termelőktől vásárolják.

– Hogy mitől különleges ez a hotdog? Úgy gondolom a minőségtől, a különleges szósztól, mert az máshol nem kapható. De a legnagyobb indokom, hogy minden egyes hotdog szenvedéllyel és szeretettel készül – osztotta meg velünk a fiatal üzlettulajdonos.