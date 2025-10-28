október 28., kedd

Igazi gasztroélmény

1 órája

Amerikai álom pihekönnyű buciba csomagolva – Győr új hotdogozója igazán különleges - fotók

Címkék#üzlet#GasztroKalauz#hotdogozó#egyetemista#étel#lélek

Nemrég új, különleges üzlet nyitott Győr szívében. Az apró helységben szívvel-lélekkel dolgoznak tulajdonosai, akik maguk is még csak az egyetem padsorait koptatják. Győr legújabb hotdogozójának megnyitóival beszélgettünk.

Schuller Vivien Csenge

A győriek igazán szeretik a különleges ételeket, és nekik kedvez az új üzlet, amely a belvárosban nyílt, alig egy hónapja. Tulajdonosai, a két fiatal egyetemista mesélt a legújabb hotdogozóról.

A tulajdonosok szívvel-lélekkel dolgoznak a hotdogozóban.
Sütögetésnek indult

– Körülbelül egy évvel ezelőtt a Széchenyi egyetem mögött összeültünk a barátaimmal egy barbeque-partira. Ott készítettem el először ezt a hotdogot, és annyira tetszett nekik, hogy elgondolkoztam: miért ne lehetne ebből biznisz? - kezdte Akram, az egyik tulajdonos. - Ráadásul az ismerőseim is akkor nyitották meg a pékségüket, ami mellett volt egy kiadó üzlethelység, így bőven volt motivációm a kezdéshez.

A papírmunka nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat volt a fiúknak, összesen hét hónapot töltöttek vele, főleg azért, mert kevés helyen beszélnek angolul.

Megkérdeztem, miért éppen hotdoggal foglalkoznak csak:

– Először is, mert jó vagyok benne. Másodszorra: már nagyon sok gyrosos, kebabos van a városban, és néha valami igazán másra vágyik az ember. Valami különlegeset szerettem volna létrehozni.

A fiúk a hotdogozó mellett az egyetemet is végzik, váltásban dolgoznak, így be tudnak járni az óráikra. Valójában ez nehezebb, mert hétköznap tudják elintézni az ügyeket a bolthoz. Gondolnak itt bevásárlásra, ugyanis nincs raktáruk, így minden nap be kell szerezni az új hozzávalókat frissen. A virsliket és a speciális szószt egy ausztriai gyárból hozatják, a kifliket  helyi pékségből, a többi alapanyagot pedig szintén helyi termelőktől vásárolják.

– Hogy mitől különleges ez a hotdog? Úgy gondolom a minőségtől, a különleges szósztól, mert az máshol nem kapható. De a legnagyobb indokom, hogy minden egyes hotdog szenvedéllyel és szeretettel készül – osztotta meg velünk a fiatal üzlettulajdonos.

Amerikai álom pihekönnyű buciba csomagolva

Fotók: Molcsányi Máté

Hotdogozó szerte az országban

– Az öt éves tervem, hogy Budapesten és Pécsen is tudjak nyitni egy-egy üzletet, az elkövetkező öt évben. Olyan városokat céloznék meg, ahol szintén nagy az egyetemista közösség. Később szeretnénk diákoknak is munkát adni a boltban. Tavasszal már terasszal is készülünk. Azok, akik egyszer kipróbálják a hotdogot, nagyon kedvelik, és visszajárnak. De normál esetben az emberek csak továbbsétálnak az üzlet mellett, mert nem gondolják, hogy különleges lenne.

Az üzlet egyébként amerikai stílusban van berendezve, a színes képek és a kockás festés  nyugodt közeget teremt. Sokan bejárnak a nagy falon lógó tükörben képet készíteni magukról.

– Valószínűleg a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni, bár jelenleg járműmérnöknek tanulok. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de az biztos: mi csak azt szeretnénk, ha jó ételeket készíthetnénk, és boldoggá tehetnénk a vendégeket vele.

A tulajdonosok egyébként az először betérőknek a sima hotdogot ajánlanák palestine márkájú lengyel kólával. 

 

