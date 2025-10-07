Holdsütemény és Őszközépünnep az egyetemen

Az Őszközépünnep (中秋节) Kína második legnagyobb ünnepe a holdújév után. Győrben a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Igazgatósága szervezett programot, hogy közelebb hozza ezt a távoli kultúrát a helyi lakosokhoz, mindenkihez, aki kicsit is nyitott mások kultúrájára.

Fotó: Adorján András és Miklós Balázs / Széchenyi István Egyetem

Együtt töltött Őszközépünnep

Nagyon sok hallgató, köztük kínaiak is, vettek részt az ünnepségen. Ez talán annak is betudható, hogy az idén az egyetemen kínai nyelvet tanulók száma jelentősen megemelkedett, 150 fővel indult el a kínai nyelvoktatás, amelyen a gyerekektől az idősekig sokféle korosztály képviselteti magát.

A kínai hold ünnep idejét a Hold naptár szerint számolják. Mozgó ünnep, minden évben máskorra esik, attól függően, hogy a Hold mikor a legkerekebb az égen az adott évben. Ez a Hold naptár szerint általában a 8. hónap 15. napja. A kerek Hold az egységet, az összetartozást, az újraegyesülést szimbolizálja. Ilyenkor a kínaiak igyekeznek hazatérni a családjukhoz, vagy a kínai közösséggel együtt töltik az ünnepet. Holdsüteményt esznek, együtt töltik ezt a napot., közösen megfigyelik este a nagy kerek holdat. Idén ez az esemény október 6-ra esett, így ha akkor valaki felnézett az égre, láthatta a kereken világító Holdat, az egyetemen pedig másnap került sor az ünnep felidézésére.