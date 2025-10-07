1 órája
Holdsütemény és Őszközépünnep az egyetemen
Az ősz egyik legszebb hagyománya, a kínai Őszközépünnep idén is megérkezett Győrbe. Kedden délután zsúfolásig megtelt a Széchenyi István Egyetem Science Park épülete. Sok egyetemi hallgató mellett a város minden részéről érkeztek érdeklődők az Őszközépünnep együtt töltésére.
Az Őszközépünnep (中秋节) Kína második legnagyobb ünnepe a holdújév után. Győrben a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Igazgatósága szervezett programot, hogy közelebb hozza ezt a távoli kultúrát a helyi lakosokhoz, mindenkihez, aki kicsit is nyitott mások kultúrájára.
Együtt töltött Őszközépünnep
Nagyon sok hallgató, köztük kínaiak is, vettek részt az ünnepségen. Ez talán annak is betudható, hogy az idén az egyetemen kínai nyelvet tanulók száma jelentősen megemelkedett, 150 fővel indult el a kínai nyelvoktatás, amelyen a gyerekektől az idősekig sokféle korosztály képviselteti magát.
A kínai hold ünnep idejét a Hold naptár szerint számolják. Mozgó ünnep, minden évben máskorra esik, attól függően, hogy a Hold mikor a legkerekebb az égen az adott évben. Ez a Hold naptár szerint általában a 8. hónap 15. napja. A kerek Hold az egységet, az összetartozást, az újraegyesülést szimbolizálja. Ilyenkor a kínaiak igyekeznek hazatérni a családjukhoz, vagy a kínai közösséggel együtt töltik az ünnepet. Holdsüteményt esznek, együtt töltik ezt a napot., közösen megfigyelik este a nagy kerek holdat. Idén ez az esemény október 6-ra esett, így ha akkor valaki felnézett az égre, láthatta a kereken világító Holdat, az egyetemen pedig másnap került sor az ünnep felidézésére.
Holdsütemény és Őszközépünnep az egyetemenFotók: Adorján András és Miklós Balázs / Széchenyi István Egyetem
Kínaiul verseltek közösen
Az eseményen köszöntőt mondott dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Lia Hua, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségéről és Granyák Gergely, a Külgazdasági Minisztériumból. A köszöntők után a rendezvény az egyetem két kollégájának előadásával kezdődött, akik bemutatták a fesztivál ősi eredetét, hagyományait és kulturális örökségét. Orosz-Barczi Réka interaktív fogalkozást tartott a kínai nyelvtanulásról, majd kerekasztal beszélgetésen a kínai nemzetközi hallgatók osztották meg személyes élményeiket, tapasztalataikat a hallgatósággal. A program versfelolvasással folytatódott, amelyben kínai hallgatók és kínai nyelvet tanulók közösen adtak elő egy klasszikus kínai verset, amely szorosan kapcsolódik ehhez a szép ünnephez. Az esemény kulturális programokkal zárult, mindenki személyes tapasztalatot szerezhetett a fesztivál hagyományairól, mint például a lampionkészítésről, és megkóstolhatták a finom Holdsüteményt.
Az ünnep szervezésébe a kínai hallgatók is bekapcsolódtak, sőt, egy kerekasztal beszélgetésen ők kerültek a középpontba, így az érdeklődők első kézből ismerhették meg a Győrben tanuló kínai diákok életét.