15 fokos a víz? Á, ez még nem hideg, újra csobbantak a Győri Titánok - fotók, videó

Az október eleji hűvös reggelek nem éppen szabadtéri fürdőzésre csábítják az embert, de öt, mindenre elszánt fiatalember nekivetkőzött a parton. Győrben, a Mosoni-Dunán fürdőző vadkacsák némi sértődött hápogással vették tudomásul, hogy a sajátjuknak gondolt területükre mások is betolakodnak. Hideg vizes fürdőt vesznek a Győri Titánok minden vasárnap.

Fotó: B.A.

Sima ügy a hideg vizes fürdő már

Az elszánt fiatalemberek, a Győri Titánok nem sokat haboztak, besétáltak a vízbe, és mintegy 10 percet tartózkodtak benne. Nem szokatlan ez számukra, sőt, ennél sokkal többen is meg szokták ezt tenni, de ez most az ősszel ez volt az első közös fürdőzés. Aki ráér, az eztán vasárnaponként együtt hódolhat velük eme szenvedélyének. No, nem csak úgy meggondolatlanul teszik ezt, testüket egész évben edzik a hideg vízzel. Nincsenek egyedül, sok helyen hallani azokról, akik a hideg vizes fürdő kedvező hatásai miatt szánják rá magukat, erősödik az immunrendszer.

Fotó: B.A.

Az utóbbi években ugyan nincsen olyan kemény tél, hogy vastag jég képződjön a folyókon, mint amikor Mátyás királyt a Duna jegén királlyá választották, de azért volt, hogy kellett a jeget törni ahhoz, hogy csobbanni tudjanak.

Fotó: B. A.

Tekintse meg a Titánok csobbanásáról szóló videónkat: