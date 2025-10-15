Megjöttünk
2 órája
Hét kisbaba látott napvilágot kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 14-án születtek Győrben: Zsigovics Alina Zoja (Győr), Tóth Lilien (Kocs), Kohl Vince (Kisbér), Rebák Filip Erik (Abda), Nagy Gellért (Győr).
Október 14-án születtek Mosonmagyaróváron: Nagy Bortond (Dunasziget), Szücs Liza (Mosonmagyaróvár).
Megjöttünk
- Négy kicsi élet indult el hétfőn Győrben
- Különleges nevet kapott a hétfőn született kisfiú Sopronban
- Hat kisbaba született a hétvégén Sopronban
- Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
- Rengeteg kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben, ők vármegyénk legifjabb lakói
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre