40 perce
Hegykőért díjat kaptak a Csipkeház tulajdonosai - fotók
Hegykő építészeti örökségének megőrzéséért, a település kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Csipkeház létrehozásáért és működtetéséért Hegykő Községéért díjat adományozott a település önkormányzata Cseh Zoltánnak és Cseh Zoltánnénak.
A Csipkeház tulajdonosainak a faluért végzett munkáját ismerte el Hegykő a díjjal, amit szombaton a szentmise után vett át Cseh Zoltánné Szigethi István polgármestertől és dr. Jakab Zsolt jegyzőtől.
A templomban ez alkalommal adták át a Hegykő Díszpolgára címet Völgyi Jánosnak és még két Hegykőért elismerést is, amiket Vargáné Horváth Bernadett és Zambó István vehettek át. Az ünnepséget fogadás követte a Tornácosban.
A Hegykői Csipkeház jubileumra készül - Ingyenes programok
Bár Hegykő erős turisztikai vonzerővel rendelkezik, az elmúlt tíz évben a Csipkeház is erősítette a település iránti érdeklődést és vonzalmat. A Cseh házaspár 2015-ben nyitotta meg a Szigethy Istvánné höveji csipkéit bemutató állandó kiállítást és a gyönyörűen felújított több mint kétszáz éves épületet a község forgalmas főutcáján, és azóta is elkötelezetten óvja és népszerűsíti a Fertő parti kulturális örökséget. Ennek jegyében alakították ki a ház mögötti fűszer- és gyógynövénykertet, a régi eszközöket bemutató pajtát is.
Az elmúlt évben pedig újjávarázsolták a Csipkeházzal szomszédos lakóházat is, újabb értékmentést végezve a településen.
Nagy Márta