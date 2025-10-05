október 5., vasárnap

Elismerés

40 perce

Hegykőért díjat kaptak a Csipkeház tulajdonosai - fotók

Címkék#csipkeház#díj#elismerés

Hegykő építészeti örökségének megőrzéséért, a település kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Csipkeház létrehozásáért és működtetéséért Hegykő Községéért díjat adományozott a település önkormányzata Cseh Zoltánnak és Cseh Zoltánnénak.

Kisalföld.hu

A Csipkeház tulajdonosainak a faluért végzett munkáját ismerte el Hegykő a díjjal, amit szombaton a szentmise után vett át Cseh Zoltánné Szigethi István polgármestertől és dr. Jakab Zsolt jegyzőtől. 

Hegykő építészeti örökségének megőrzéséért, a település kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Csipkeház létrehozásáért és működtetéséért Hegykő Községéért díjat adományozott a település önkormányzata. Fotó: Hegykő önkormányzat

A templomban ez alkalommal adták át a Hegykő Díszpolgára címet Völgyi Jánosnak és még két Hegykőért elismerést is, amiket Vargáné Horváth Bernadett és Zambó István vehettek át. Az ünnepséget fogadás követte a Tornácosban. 

 

A felvétel a Csipkeház idei tíz éves születésnapján készült, balról Barcza Attila országgyűlési képviselő, Szigethi István polgármester, Ivanics Ferenc a vármegyei önkormányzat tagja és Cseh Zoltánné.

Bár Hegykő erős turisztikai vonzerővel rendelkezik, az elmúlt tíz évben a Csipkeház is erősítette a település iránti érdeklődést és vonzalmat. A Cseh házaspár 2015-ben nyitotta meg a Szigethy Istvánné höveji csipkéit bemutató állandó kiállítást és a gyönyörűen felújított több mint kétszáz éves épületet a község forgalmas főutcáján, és azóta is elkötelezetten óvja és népszerűsíti a Fertő parti kulturális örökséget. Ennek jegyében alakították ki a ház mögötti fűszer- és gyógynövénykertet, a régi eszközöket bemutató pajtát is. 

Az elmúlt évben pedig újjávarázsolták a Csipkeházzal szomszédos lakóházat is, újabb értékmentést végezve a településen. 

Nagy Márta

