Hegykőért díjat kaptak a Csipkeház tulajdonosai - fotók

A Csipkeház tulajdonosainak a faluért végzett munkáját ismerte el Hegykő a díjjal, amit szombaton a szentmise után vett át Cseh Zoltánné Szigethi István polgármestertől és dr. Jakab Zsolt jegyzőtől.

Hegykő építészeti örökségének megőrzéséért, a település kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Csipkeház létrehozásáért és működtetéséért Hegykő Községéért díjat adományozott a település önkormányzata. Fotó: Hegykő önkormányzat

A templomban ez alkalommal adták át a Hegykő Díszpolgára címet Völgyi Jánosnak és még két Hegykőért elismerést is, amiket Vargáné Horváth Bernadett és Zambó István vehettek át. Az ünnepséget fogadás követte a Tornácosban.