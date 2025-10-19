Hattyút mentettek a győri tűzoltók - fotók a mentésről

A Rozgonyi utcában egy hattyú a távhővezetékek alá szorult, képtelen volt szorult helyzetéből kiszabadulni - írta közösségi oldalán a katasztrófavédelem.

Hattyú szorult be Győrben, a tűzoltók segítettek a bajba jutott állaton. Forrás: Katasztrófavédelem közösségi oldala

Bajba jutott hattyún segítettek

A város tűzoltói azonnal a bajbajutott állat segítségére siettek és sérülés nélkül kiemelték a szűk helyről. A madár ép csőrrel megúszta, szabadon is engedhették, így saját lábain eltotyogott a helyszínről, és visszatért természetes élőhelyére.

Eltotyogott a helyszínről a megmenekült hattyú. Forrás: Katasztrófavédelem közösségi oldala

Tanácsok a tűzoltóktól

Minden nap fontosak számunkra négylábú és kétlábú barátaink. Legyen szó háziállatokról, vadonélőkről, szőrösekről, tollasakról, vagy éppen kopaszokról, aprókról vagy több tonnásokról. Az sem számít, hogy ugat, csipog, nyávog, vagy éppen mekeg, legyen tél vagy nyár, ha bajba kerülnek, a tűzoltók mindig mindent megtesznek a megmentésükért, éppen úgy, amint amikor egy embertársukon segítenek.

Szokatlan esetek Győr-Moson-Sopronban

Győr-Moson-Sopron tűzoltói igazán szokatlan esetekkel is találkoztak már. Volt dolguk szökött kutyával, amelyet a vékony jégről kellett lehozni, autóba bezárt, hőguta közeli állapotban lévő tacskókkal, a laktanyába betévedt cinegével, hontalanná vált mezei pocokkal (leégett a „háza”), kútban szomjazó kecskével, tériszonyos kakaduval. Végül, de nem utolsósorban nekik köszönheti szerencsés megmenekülését a győri állatkert közel öt tonnás lakója, Pembe is.