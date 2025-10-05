Szerencsét hozó szelvények: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Hatoslottó: nem volt hat találatos szelvény a 40. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson.

Forrás: MW Archívum

Hatoslottó: nyerőszámok:

4 (négy)

7 (hét)

19 (tizenkilenc)

24 (huszonnégy)

30 (harminc)

33 (harminchárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 178 830 forint;

4 találatos szelvény 2204 darab, nyereményük egyenként 4950 forint;

3 találatos szelvény 30 381 darab, nyereményük egyenként 2185 forint.

Mint ahogy arról szombaton portálunkon beszámoltunk: volt ötös a lottón, a nyereménye 1,5 milliárd forint! A Jokerben is egy telitalálat volt, az majdnem 42 millió forintot ér.