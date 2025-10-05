Sorsoltak
Szerencsét hozó szelvények: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait
Sorsoltak vasárnap. Íme a hatoslottó nyerőszámai.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Hatoslottó: nyerőszámok:
4 (négy)
7 (hét)
19 (tizenkilenc)
24 (huszonnégy)
30 (harminc)
33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 178 830 forint;
- 4 találatos szelvény 2204 darab, nyereményük egyenként 4950 forint;
- 3 találatos szelvény 30 381 darab, nyereményük egyenként 2185 forint.
Mint ahogy arról szombaton portálunkon beszámoltunk: volt ötös a lottón, a nyereménye 1,5 milliárd forint! A Jokerben is egy telitalálat volt, az majdnem 42 millió forintot ér.
