1 órája
Hat kisbaba született a hétvégén Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Sopronban születtek:
Október 10-én: Keresztes Mira (Nagycenk), Paál Noé Szilveszter (Petőháza), Hamza Róbert János (Pereszteg).
Október 11-én: Hantos Abigél (Sopron), Földi Szimonetta Donna (Sopron).
Október 12-én: Molnár Zoé (Vitnyéd).
