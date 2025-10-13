október 13., hétfő

Megjöttünk

2 órája

Hat kisbaba született a hétvégén Sopronban

Címkék#névsor#kórház#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Hat kisbaba született a hétvégén Sopronban

Forrás: pexels.com

Sopronban születtek:

Október 10-én: Keresztes Mira (Nagycenk), Paál Noé Szilveszter (Petőháza), Hamza Róbert János (Pereszteg).

Október 11-én: Hantos Abigél (Sopron), Földi Szimonetta Donna (Sopron).

Október 12-én: Molnár Zoé (Vitnyéd).

 

Megjöttünk

