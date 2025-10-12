Több száz használtruha talált új gazdára a győri Ökosikken - fotók, videó

Megpakolt táskákkal sorakoztak a használtruha csere akcióra várakozók. Már három óra előtt kígyózott a tömeg a Lima Pub & Hostel előtt. Sokan rendszeres látogatói az Ökosikk a belvárosban című rendezvénynek. "Eltelt újabb fél év, hogy újra itt találkozunk?" - mosolygott össze két ismerős. Ebből is látszik, hogy nem csak a feleslegessé vált ruhadarabok életét hosszítja meg az akció, hanem közösségeket is összehoz.

Használtruha cserélt gazdát, sokan látogattak ki a győri Ökosikkre. Fotó: Krizsán Csaba

Használtruha cserebere közösséget épít Győrben

Öt éve minden évszakban gardróbunk átnézésére és kiszelektáláséra ösztönöz az Ökosikk, amely azzal a céllal jött létre, hogy kevesebb hatalmas környezeti lábnyommal készült fast fashion darabokat vásároljunk. Illetve, hogy nagyobb életet teremtsen Győr belvárosába, összekösse a helyi vendéglátóhelyeket. A vasárnap délutáni családi, vagy barátnős délután akkora siker, hogy néhány óra alatt több száz megunt, kinőtt vagy feleslegessé vált férfi, női, és gyermek ruha kap új életet, új gazdájának hála.