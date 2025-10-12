53 perce
Több száz használtruha talált új gazdára a győri Ökosikken - fotók, videó
Vasárnapi napsütésben rendezték meg az őszi-téli Ökosikk a belvárosban programot. A nagysikerű használtruha csere-bere akció ismét több száz embert vonzott, ezzel is új életet adva a megunt ruháknak.
Megpakolt táskákkal sorakoztak a használtruha csere akcióra várakozók. Már három óra előtt kígyózott a tömeg a Lima Pub & Hostel előtt. Sokan rendszeres látogatói az Ökosikk a belvárosban című rendezvénynek. "Eltelt újabb fél év, hogy újra itt találkozunk?" - mosolygott össze két ismerős. Ebből is látszik, hogy nem csak a feleslegessé vált ruhadarabok életét hosszítja meg az akció, hanem közösségeket is összehoz.
Használtruha cserebere közösséget épít Győrben
Öt éve minden évszakban gardróbunk átnézésére és kiszelektáláséra ösztönöz az Ökosikk, amely azzal a céllal jött létre, hogy kevesebb hatalmas környezeti lábnyommal készült fast fashion darabokat vásároljunk. Illetve, hogy nagyobb életet teremtsen Győr belvárosába, összekösse a helyi vendéglátóhelyeket. A vasárnap délutáni családi, vagy barátnős délután akkora siker, hogy néhány óra alatt több száz megunt, kinőtt vagy feleslegessé vált férfi, női, és gyermek ruha kap új életet, új gazdájának hála.
Ruhák cseréltek gazdát a győri ÖkosikkenFotók: Krizsán Csaba
A szervezők kitaláltak egy sajátos valutát is, amely szintén az újrahasznosítás jegyében készült. Kupakokért cserébe válogathattak ezúttal is őszi-téli kincseket a résztvevők. Ezekhez pedig úgy juthattak hozzá, hogy maximum 10 darab kifogástalan állapotú ruhát, kiegészítőt hoztak a rendezvényre, vagy a héten a hat helyszín egyikén fogyasztottak akár egy teát vagy kávét.
Az Ökosikkel jót tehetsz magadnak és másnak is
A Mandala Teaház nemrégiben csatlakozott az Ökosikk szervezőihez. Némethné Sarman Szilvia tulajdonos fontosnak tartja az újrahasznosítást, nem szeretné ha a szemetesben landolnának a ruhák. - A gardróbcsere akcióval lehetőséget adunk annak is, aki új kinccsel szeretné bővíteni a ruhatárát és az is jót tehet, aki megszabadulna a feleslegessé vált gönceitől. Harminc éve nagy rajongója vagyok a használt ruháknak, gyermekorom óta járom Győr összes turkálóját. A minőség nagyon fontos, épp ezért nem szeretem a mai ruhákat, mert silány minőségű. Nehezen is találok megfelelőt, míg régen adtak az anyagokra. Ha vásárolok is, a kézzel készített minőségi darabokat részesítem előnyben A Mandala Teaházban is a legtöbb párna használt függönyökből készül - emelte ki Szilvia, aki maga is textil szakmát szerzett.
Belvárosi élet fellendítése a cél
A tulajdonos szerint az Ökosikk a szervezőket is összehozta. - Nagyon jó csapat alakult ki, egymást tudjuk segíteni, ajánlani a vendégek, ami nagyon fontos. Érezhetően a belváros hanyatlik, összefogásra van szükség, hogy újra pezsgő élet legyen a barokk, szűk utcákban. Az elmúlt 20-30 évben akkora élet volt, hogy helyet alig lehetett kapni. Ahhoz hogy visszacsalogassuk a vendégeket, igyekszünk rendszeresen valami új programmal, akcióval, kulturális esttel színesíteni a Mandala Udvart is - fűzte hozzá Szilvia.