Játékra fel!

1 órája

Kvíz: Harry Potter - most kiderült, hány pontot érne a tudásod a Roxfortban

Harry Potter és a tűz serleg

Különleges évfordulót ünnepelnek idén a rajongók: 25 éve jelent meg a Harry Potter és a Tűz serlege könyv, és kereken 20 éve mutatták be a filmváltozatot. A jeles alkalomból készítettünk egy szórakoztató Harry Potter kvíz játékot, amellyel felidézheted a Trimágus Tusa próbáit, a sárkányokkal vívott küzdelmet és Voldemort visszatérésének sötét pillanatait. Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

Sabjanics-Somlai Petra

A negyedik roxforti tanév minden volt, csak nem hétköznapi. A Trimágus Tusa próbái, a sárkányok, a víz alatti küldetés és Voldemort visszatérésének sötét pillanata mind örökre bevésték magukat a rajongók emlékezetébe. Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásodat egy különleges Harry Potter kvíz segítségével. Töltsd ki tesztünket, és derítsd ki, vajon méltó lennél-e a Trimágus Bajnokokhoz!

Harry Potter kvíz – Tűz serlege jubileum
Harry Potter kvíz: mennyire emlékszel a Tűz serlegére?
Forrás: https://www.puliwood.hu/

Jubileumi Harry Potter kvíz: mit tudsz a Tűz serlegéről?

A Joanne Kathleen Rowling által megálmodott Harry Potter-univerzum az elmúlt évtizedekben igazi kulturális jelenséggé vált: könyvek, filmek, játékok és rajongói közösségek milliói őrzik a varázsvilág örökségét. A hét kötetből álló sorozatból több mint félmilliárd példány fogyott, és a nyolc filmből álló adaptáció is kasszasiker lett, amely minden résznél megtöltötte a mozikat. A Tűz serlege különleges helyet foglal el a történetben. Ez volt az a pillanat, amikor a roxforti mindennapok hirtelen sokkal komolyabb, veszélyesebb fordulatot vettek. A Trimágus Tusa próbái, a nem mindennapi kihívások és a háttérben kibontakozó sötét események új szintre emelték a tétet. Ettől a résztől kezdve a varázslóvilág már nemcsak kalandokról és csínytevésekről szólt, hanem arról is, hogy milyen következményekkel járhat a gonosszal való szembenézés.

Nem véletlen, hogy a rajongók számára a mai napig az egyik legmeghatározóbb fejezet: egyszerre látványos, feszültséggel teli és érzelmekben gazdag. A könyv és a film jubileuma most remek alkalmat kínál arra, hogy újra felidézzük a negyedik év varázslatos pillanatait és persze arra is, hogy egy könyves-filmes kvízben próbára tegyük a tudásunkat.

1.
Melyik évben mutatták be a „Harry Potter és a Tűz Serlege” filmet a mozikban?
2.
Milyen tárgy szolgál portkey-ként, vagyis zsupszkulcsként hogy Harry és társai eljussanak a Kviddics Világkupára?
3.
Melyik sárkánnyal kellett megküzdenie Harrynek az első feladatban?
4.
Kik voltak Harry mellett a Trimágus Tusán a másik két iskola versenyzői?
5.
Ki halt meg tragikusan a temetőben, amikor Voldemort visszatért?
6.
Melyik karakter hiányzik a filmből, pedig a könyvben fontos szerepe van?
7.
Milyen víz alatti lények támadták meg Harryt a második próbánál?
8.
Milyen különleges varázslattal, vagy varázstárggyal győzte le Harry a sárkányt az első próbán?
9.
Melyik híres filmsorozatban szerepelt később Robert Pattinson (Cedric Diggory)?
10.
Milyen színű lánggal lobog a Tűz Serlege, amikor a neveket kiválasztja?

A filmes kvíz végére értél, gratulálunk, igazi Roxfort-rajongó vagy! Akár jól teljesítettél, akár maradt pár bizonytalan válasz, biztosan felidéződtek benned a Tűz Serlege legizgalmasabb pillanatai. Most már nincs más dolgod, mint újra elővenni a könyvet vagy leülni a film elé, és átélni Harry negyedik évének varázslatos és sötét fordulatait.

