Kvíz: Harry Potter - most kiderült, hány pontot érne a tudásod a Roxfortban

A negyedik roxforti tanév minden volt, csak nem hétköznapi. A Trimágus Tusa próbái, a sárkányok, a víz alatti küldetés és Voldemort visszatérésének sötét pillanata mind örökre bevésték magukat a rajongók emlékezetébe. Most itt a lehetőség, hogy leteszteld tudásodat egy különleges Harry Potter kvíz segítségével. Töltsd ki tesztünket, és derítsd ki, vajon méltó lennél-e a Trimágus Bajnokokhoz!

Harry Potter kvíz: mennyire emlékszel a Tűz serlegére?

Forrás: https://www.puliwood.hu/

Jubileumi Harry Potter kvíz: mit tudsz a Tűz serlegéről?

A Joanne Kathleen Rowling által megálmodott Harry Potter-univerzum az elmúlt évtizedekben igazi kulturális jelenséggé vált: könyvek, filmek, játékok és rajongói közösségek milliói őrzik a varázsvilág örökségét. A hét kötetből álló sorozatból több mint félmilliárd példány fogyott, és a nyolc filmből álló adaptáció is kasszasiker lett, amely minden résznél megtöltötte a mozikat. A Tűz serlege különleges helyet foglal el a történetben. Ez volt az a pillanat, amikor a roxforti mindennapok hirtelen sokkal komolyabb, veszélyesebb fordulatot vettek. A Trimágus Tusa próbái, a nem mindennapi kihívások és a háttérben kibontakozó sötét események új szintre emelték a tétet. Ettől a résztől kezdve a varázslóvilág már nemcsak kalandokról és csínytevésekről szólt, hanem arról is, hogy milyen következményekkel járhat a gonosszal való szembenézés.

Nem véletlen, hogy a rajongók számára a mai napig az egyik legmeghatározóbb fejezet: egyszerre látványos, feszültséggel teli és érzelmekben gazdag. A könyv és a film jubileuma most remek alkalmat kínál arra, hogy újra felidézzük a negyedik év varázslatos pillanatait és persze arra is, hogy egy könyves-filmes kvízben próbára tegyük a tudásunkat.