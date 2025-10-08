Megjöttünk
1 órája
Három kislány és két kisfiú született kedden Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Október 7-én születtek: Beke Botond (Koroncó), Sági Lili Anna (Börcs), Boros Angéla (Rábapatona), Nagy Liza (Ács), Czinkóczi Milán (Ács)
