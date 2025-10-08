október 8., szerda

Három kislány és két kisfiú született kedden Győrben

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Három kislány és két kisfiú született kedden Győrben

Fotó: Shutterstock

Október 7-én születtek: Beke Botond (Koroncó), Sági Lili Anna (Börcs), Boros Angéla (Rábapatona), Nagy Liza (Ács), Czinkóczi Milán (Ács)

